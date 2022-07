Olga Molné, nova presidenta d’Ski Andorra

Olga Molné ha estat nomenada presidenta d’Ski Andorra en la darrera assemblea general ordinària de l’entitat agafant, així, el relleu de Francesc Camp després de dos anys desenvolupant aquest càrrec.

Ski Andorra, l’Associació de les estacions d’esquí d’Andorra es va crear l’any 1991 amb l’objectiu de defensar els interessos dels seus membres en els diferents camps i matèries relacionades amb l’activitat de l’Associació. Està formada per les societats de les estacions: SAETDE, ENSISA, EMAP i SECNOA. Els membres de la Junta directiva són elegits per l’assemblea general ordinària, per una durada de dos anys.

Els nous càrrecs nomenats en la darrera Assemblea general ordinària del passat 30 de juny van ser els següents:

Presidenta: Olga Molné (representant d’EMAP)

Vicepresident: Joan Viladomat (representant de SAETDE)

Secretari: Julio Ventaja (representant de SECNOA).

Tresorer: David Hidalgo (representant d’ENSISA)

Amb aquest relleu Ski Andorra continuarà treballant per totes les accions i necessitats conjuntes del sector de la neu.