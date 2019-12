El nou equip polític del Comú de la Massana ha jurat avui el seu càrrec, en la tradicional sessió dels Sants Innocents. Olga Molné i Eva Sansa seran les cònsols de la parròquia, a partir de l’1 de gener. Així s’ha decidit en el ple del Consell, un cop tots els elegits als comicis del desembre han jurat el seu càrrec com a consellers. També s’ha acordat designar a Jordi Areny com a conseller major, Josep Maria Garrallà, conseller menor i Sergi Gueimonde, capità. La resta de l’equip estarà format per Mireia Ramos, Guillem Forné, Francesca Guerrero, Kevin Poulet, Marc Jové, Josep Maria Agell i Josep Fusté. Dels dotze membres del nou Comú, la meitat tenen experiència en gestió comunal, ja que han estat consellers durant el passat mandat, cosa que garanteix la continuïtat d’un projecte, com ha assegurat Olga Molné.

El cònsol sortint, David Baró, ha remarcat que avui és un dia històric, ja que, per primer cop, hi haurà dues dones cònsols a la parròquia. També ha destacat la preparació i la competència del nou equip i ha agraït el suport rebut durant els vuit anys al capdavant del Comú, tant pels consellers com per part dels treballadors.

Ordinació de la Funció Pública

Just abans de la sessió de presa de jurament, Baró ha presentat, en sessió ordinària de Consell de Comú, l’Ordinació de la Funció Pública, que segueix en gran part les directrius establertes per la llei però “introduint un marc normatiu amb l’objectiu principal d’assegurar la qualitat professional dels treballadors del Comú de la Massana”. Així doncs, l’Ordinació preveu possibilitats de formació i desenvolupament professional, la mobilitat del lloc de feina dins la mateixa corporació o a una altra administració i mesures de seguretat i salut en el treball. Com a novetat, el text introdueix la possibilitat de la jubilació anticipada. Pel que fa al règim retributiu, es mantindran els triennis i s’afegeixen dos nivells a la graella salarial, el de comandament i un base.

Recordem que la Llei de la Funció Pública establia un termini d’un any perquè els comuns poguessin regular un règim estatutari propi.