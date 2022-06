Ofertes per treballar de personal per als museus i monuments d’Andorra

El Ministeri de Cultura i Esports presenta diverses ofertes per treballar com a guia cultural als museus i monuments d’Andorra. Aquesta és una crida del Govern per a aquelles persones que els agradi el tracte amb el públic, tinguin interessos culturals i siguin majors d’edat. La proposta consisteix en treballar com a guia cultural els caps de setmana, de juny a octubre.

L’horari seria, els dissabtes de les 10 a les 14 h i de les 15 a les 18 h i els diumenges de les 10 a les 14 h, per treballar al conjunt històric de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Sant Climent de Pal, Sant Serni de Nagol i Sant Miquel d’Engolasters. La tasca consisteix a transmetre als turistes que visiten el Principat i als ciutadans d’Andorra la singularitat de l’art romànic del país, a partir de les restes arquitectòniques i pictòriques conservades.

Les persones interessades en aquestes ofertes de treball han d’anar al Servei de Tràmits del Govern, abans del 22 de juny. Per a demanar informació sobre el plec de bases i altres qüestions es pot escriure a area_museus@govern.ad o trucar al 875 708.