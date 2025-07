Omar El Bachiri. Psicòleg

Fent activitats plaents i productives cognitivament ens allunyem del malestar mental atès que, estem centrats en el benestar. M’estic referint a qualsevol activitat que ens agradi i gaudim fent-la (llegir, veure televisió, entrar en les xarxes socials, fer exercici físic, viatjar, treballar, etc.) L’objectiu final és mantenir-nos ocupats i centrar la nostra atenció a gaudir, però paral·lelament, fent treballar la ment, no estic parlant de passar l’estona només per a no pensar en les nostres obligacions o problemes. És justament al contrari, la qüestió és aprendre a desconnectar, prioritzar i donar un ordre a cada cosa i situació, és a dir, saber en què focalitzar-nos en cada moment.

No podem anar a la feina i estar pensant en els problemes que tenim a casa o viceversa, igual que estar fent exercici físic i tenir la ment centrada en altres activitats, és un comportament estèril perquè no ens aporta cap benefici. Van passant les hores i en comptes de gaudir del moment, el malgastem amb pensaments centrats en el passat o en el futur. Pensaments que ens condicionen de manera negativa el dia perquè ens provoquen sentiments d’ansietat, d’angoixa i tristor i, malauradament, acabem associant aquestes activitats amb el malestar i consegüentment, les abandonem. Ho fem perquè les interpretem més com una obligació que com un plaer i, curiosament, són unes activitats escollides per nosaltres mateixos, però que finalment, se’ns fan pesades.

Així doncs, gestionar el temps de manera productiva és la clau, perquè podrem transformar les estones mortes o avorrides en moments plaents o, si més no, en beneficiosos i l’explicació ens la dona la biologia. Quan estem gaudint, el nostre organisme segrega un conjunt de neurotransmissors amb la finalitat de repetir les conductes i, entre ells, estan la dopamina i la serotonina. El primer ens manté motivats, centrats i amb ganes de repetir l’escena i, per la seva part, el segon ens manté calmats, facilitant així tenir una son reparadora.

