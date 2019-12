Des de la nova presidència de l’AEAT que ocupa des de la tardor Àlex Ruiz, la previsió d’ocupació final d’aquesta temporada de festes nadalenques als apartaments turístics serà en els dies de més afluència d’un 96%. Precisament una d’aquestes jornades és avui 27 de setembre, data d’entrada amb un volum important d’usuaris dels habitatges d’ús turístic, els HUT. Així la mitjana d’ocupació fins després de Reis és d’entre el 92% i el 96%. Els altres dies en els quals es registra l’entrada de clients més important són l’1 i el 4 de gener. La mitjana és d’entre 2 i 4 nits per estada. L’AEAT coincideix amb la Unió Hoteler que aquesta temporada de Nadal serà una de les millors dels darrers anys. S’està mantenint una alta ocupació sense necessitat d’ajustar massa els preus, podent treballar en una franja còmoda pels propietaris amb bons marges i a la vegada atractiva per als clients. El Govern ha rebut enguany unes 2.800 sol·licituds per operar com a apartament turístic i l’octubre passat va anunciar la licitació de les inspeccions d’aquests establiments per controlar que l’adaptació a la nova llei d’allotjaments es fa dins els paràmetres establerts. L’executiu ha començat a aplicar la nova normativa i aquest darrer any ha imposat sancions per un valor de 63.000€; tres multes a particulars i una a una societat.