Ocells vistos a càmera lenta

A la secció setmanal del “Naufragant per la xarxa” ens centrem amb aquestes petites criatures -no totes- que ens deixen bocabadats amb el seu vol i els seus colors. Les aus són una d’aquelles espècies animals que es fan admirar per la seva perfecció, per una morfologia que tot sovint ha despertat l’enveja de molts humans. Des de temps remots, l’home sempre ha desitjat poder volar com els ocells, una habilitat que és patrimoni exclusiu seu.

Aquesta setmana rescatem un vídeo de la plataforma YouTube, del canal Natural Idea i que signa Peter Valverde. En aquestes breus imatges es poden veure diferents espècies d’aus en càmera lenta, un fet que ens permet gaudir encara amb més detall de les evolucions d’aquestes simpàtiques bestioles amb plomes.