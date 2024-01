Ocell de Foc es consolida a l’Alt Pirineu i Aran treballant per la salut mental

Logotip d’Ocell de Foc Alt Pirineu i Aran

Finalitza el primer any del programa Ocell de Foc adreçat a persones joves de 16 a 30 anys, especialment a les que presenten situacions de malestar emocional, per a millorar la seva autonomia personal i facilitar la construcció d’una vida independent. Durant aquest primer any s’ha atès a més de 300 persones repartides en els diferents serveis existents: informació i prevenció en contra de l’estigma de la salut mental i l’abandonament educatiu a la comunitat propera; servei d’atenció grupal al col·lectiu de joves; servei niu de projectes i d’iniciatives juvenils; servei de coaching i assessorament als joves i atencions presencials als diferents nuclis d’Ocell de Foc.

Durant aquest primer any, Ocell de Foc nucli Alt Pirineu i Aran ha atès a un total de 319 joves, dels quals 52 tenen malestar emocional. Pel que fa a les insercions laborals se n’han comptabilitzat fins a 14 a diferents empreses i entitats de les comarques participants i 10 retorns al sistema educatiu. I en aquesta línia també s’ha acompanyat a diversos joves que han consolidat dues iniciatives juvenils. Pel que fa a les accions, aquestes han estat ben diverses i se n’ha arribat a realitzar més d’un centenar amb impacte directe als joves.

Aquestes activitats s’han adaptat segons les necessitats de cada comarca. Alguns exemples d’aquestes han estat les curses de sensibilització sobre la salut mental a l’Alt Urgell i la Cerdanya, l’acompanyament a les iniciatives juvenils a l’Alta Ribagorça, les activitats esportives a la Val d’Aran, una xerrada sobre la prevenció del suïcidi per a persones treballadores amb col·lectius vinculats a la salut mental al Pallars Jussà, i tallers que consistien a sensibilitzar per la salut mental, el món cooperatiu, l’autoconcepte i amor propi i la resolució de conflictes al Pallars Sobirà, entre moltes altres activitats arreu de les comarques.

El programa Ocell de Foc és finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat i Economia Social i Solidària. Es va posar en marxa a finals de 2022 i finalitzarà el desembre de 2024. Aquest programa a l’Alt Pirineu i Aran és gestionat per la cooperativa Alba Jussà que actua com entitat coordinadora. Les entitats que treballen en xarxa per a complir els objectius són Fundació Adis a laCerdanya, Integra Pirineus a l’Alt Urgell, Reintegra al Pallars Sobirà, Alba Jussà al Pallars Jussà, Fundació Antisida de Lleida a l’Alta Ribagorça i Aran Salut a la Val d’Aran.