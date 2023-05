OBSKENÉ TEATRE representa una versió ben singular de “Fuenteovejuna” a la Seu

Cartell de l’espectacle teatral Fuenteovejuna d’OBSKENÉ TEATRE (Aj. la Seu)

Aquest mateix divendres, dia 5 de maig, tindrà lloc al Parc del Valira-Claustre del Racionero de la Seu d’Urgell, a les vuit del vespre, la representació teatral de “Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas”. L’espectacle anirà a càrrec de la companyia OBSKENÉ TEATRE.

Aquesta representació, de carrer, és la darrera de les sessions del circuit Escena Jove Pirineu Lleida, Plançó. A més de l’espectacle s’han programat altres activitats, tant per al mateix divendres com per al dissabte:





Divendres

19:30 arribada autocars: Claustre Del Racionero / Parc del Valira

20:00 Espectacle FUENTEOVEJUNA.

21:15 Sopar i alberg

22:30h Discoteca i després cap a l’alberg.





Dissabte

9:15 Esmorzar

10:00/13:00 Dinàmiques i tallers organitzades pel COL·LECTIU NOVA VEU!

10:00 a 11:00 DINÀMICA GRUPAL.

Tots els joves participen en una dinàmica on se’ls pregunta com veuen el projecte PLANÇÓ. Què els agrada?, què no els agrada? què canviarien? què els motiva de cara al futur? com se senten respecte el projecte?

11:30/13:00h 3 tallers

1/ Programar un cicle o festival

Com ho fan els programadors per a conèixer totes les companyies i artistes del món? Des de l’experiència de Plançó programant, es desvetllaran tècniques i estratègies sobre com dissenyar la programació d’un festival a casa teva. El límit és el cel…o no!

2/Cultura i xarxes socials

A partir de pluges d’idees sobre obres o projectes que s’hagin vist, s’exploraran noves formes de fer crítica: un TikTok també pot tenir validesa? Un fil de Twitter també diu tot el que es pot dir? Com transformen les noves plataformes la divulgació?

3/ Fer crítica d’arts escèniques

Taller pràctic per a sobreviure a la fòbia de la pàgina en blanc. S’ha vist una obra i es pot arribar a dir si ha agradat o no. Però… com s’ha d’explicar això? A partir de dinàmiques participatives es proposarà fer un primer tastet al món de l’escriptura d’una crítica teatral.

13:15 Dinar a l’alberg recollir motxilles i marxar.