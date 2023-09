Obres de millora per a carreteres secundàries i túnels del país

Obres a la carretera (arxiu)

El Govern ha aprovat diverses licitacions per a impulsar millores a diversos trams de carreteres secundàries així com també actuar per als arranjaments dels túnels de la xarxa viària. Entrant al detall, la primera licitació preveu actuar sobre la carretera secundària CS 251 del Forn de Canillo. Aquesta primera fase té per objectiu reforçar l’estat actual d’un mur de maçoneria i, complementàriament, s’aplicarà un tractament de revestiment amb morter del parament actual, es millorarà el drenatge de la zona amb la construcció de nous trams de cuneta i finalment es millorarà la seguretat vial. Aquesta fase inicial s’actuarà en el tram comprès entre els punt quilomètric 3+000 i 4+000 de la CS251 del Forn de Canillo, zona anomenat de Cal Ponet-Cal Borronet.

Per altra banda, també s’ha licitat la tercera fase d’actuació a la carretera CS 520 de Comallempla. Aquesta nova fase té per objectiu aplicar diverses millores com ara la col·locació de protecció baixa en el tram de barrera de fusta metall. Finalment, pel que fa a les licitacions de carreteres, el Govern ha decidit actuar per a millorar la cuneta a la CG2 a l’entorn del punt quilomètric 9+000, zona de Racons. L’obra consisteix en la millora de dos trams de cuneta que no estan revestides, estan excessivament fondes i zones estretes on es millora el seu cabal. En total son 361 ml de millora de cuneta on s’evitaran filtracions a la carretera i s’evitarà que algun vehicle pugui sortir de la cuneta.

El Ministeri també ha licitat diversos treballs de manteniment i control per a la xarxa viària per a la campanya 2023. Així, es liciten els treballs per a actuar sobre el túnel del Pont Pla i el túnel d’Arcalís per a dur-hi a terme accions concretes i també es licita la retirada de trams de barrera tubular vermella existent en els accessos i la instal·lació de barreres a la resta de túnels del país (els túnels de Sant Antoni, el túnel de les Dos Valires i el Túnel de la Tàpia). Per últim, el Govern també ha licitat el manteniment dels ancoratges.

Els diversos plecs de bases es poden descarregar gratuïtament al web de la Plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. El període de presentació d’ofertes estarà obert fins al proper 16 de novembre del 2023.





Adjudicació de millora dels talussos

De forma paral·lela, el Govern ha aprovat l’adjudicació definitiva de la campanya 2023 de la millora de talussos a la xarxa viària del país. L’adjudicació ha estat pe a l’empesa INACCES per un import de 142.998,02 euros. L’objectiu de les obres consisteixen en l’execució d’una sèrie de tractaments destinats a l’estabilització, sanejament i manteniment de diversos trams de talús de la xarxa de carreteres generals.