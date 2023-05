Obren matrícules per als estudis de formació professional

Alumnes en un centre de formació professional (SFGA)

El Govern informa que el proper dijous, dia 1 de juny, s’obre el període per a poder-se matricular a la formació professional del sistema educatiu andorrà per a qualsevol persona legalment establerta a Andorra i que compleixi amb els requisits d’accés establerts al Decret d’ordenament del nivell de formació professional inicial i de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà.

Els estudis que s’ofereixen són els següents: BP de Tècnic de Suport de Sistemes Informàtics i Xarxes (Aixovall); BP de Tècnic de Suport en Desenvolupament d’Aplicacions (Aixovall); BP de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria TCAI (Aixovall); BP de Tècnic Sociocomunitari TSOCO (Aixovall); BP en Activitats Físiques, Esportives i de Lleure (Aixovall); BP en Secretariat Multilingüe (Aixovall); DEP en Activitats Físiques, Esportives i de Lleure (Aixovall); DEP en Secretariat Multilingüe (Aixovall); FPI Auxiliar de Logística i Comerç (La Massana); FPI Auxiliar de Manteniment d’Habitatges i Instal.lacions (La Massana); FPI Auxiliar d’Estètica i Perruqueria (Aixovall) i FPI Operador informàtic/assistent d’atenció a l’usuari en TIC (Aixovall).

Les places disponibles s’assignaran per ordre d’arribada de les sol·licituds de matrícula. La matriculació s’haurà de fer de forma presencial al centre on s’ofereixen els estudis escollits. Per a més informació es pot consultar telefònicament als mateixos centres educatius:

– Centre de Formació professional d’Aixovall: 741025

– Centre de Formació professional de La Massana: 816692