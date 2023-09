Obren els serveis d’informació per a observar la brama del cérvol

Cérvol durant la brama. Autor: Jesús-Pau Vázquez Vilardell

Aquest cap de setmana s’han obert els serveis d’informació per a donar a conèixer la brama del cérvol al Parc Natural de l’Alt Pirineu i al Parc Natural del Cadí-Moixeró, així com a la reserves nacional de caça de l’Alt Pallars, de Boumort i del Cadí. A través d’aquest servei s’ofereixen pautes d’actuació per a observar aquest fenomen de forma segura sense malmetre la tranquil·litat de l’espècie, afavorint així l’ecoturisme i la seva desestacionalització.

La brama del cérvol és la manifestació del zel d’aquesta espècie, un espectacle natural que té lloc des de mitjan setembre a mitjan octubre. Els cérvols cerquen les femelles i bramen de manera espectacular, especialment a primera i última hora del dia, intentant atreure el màxim nombre de femelles.

Al Parc Natural Cadí-Moixeró i la Reserva Nacional de Caça del Cadí, al Berguedà, s’ha habilitat un servei gratuït d’acompanyament a l’observació de la brama del cérvol. Així hi haurà dos punts d’observació al xalet del coll de Pal i a Castellar de n’Hug. Allí, educadores ambientals posaran al servei dels visitants coneixements, material pedagògic i òptic perquè tothom que s’hi apropi pugui gaudir d’aquest fenomen natural amb respecte per l’animal i el seu entorn.

El servei s’oferirà tots els dissabtes i diumenges del 16 de setembre fins al 15 d’octubre, de 7 a 10 hores, i de 18 a 21 hores.

Al Parc Natural de l’Alt Pirineu i a la Reserva de Nacional de Caça de l’Alt Pallars s’han habilitat tres punts d’observació gratuïts a les Ares, Alós d’Isil i Cerbi, que estaran oberts en cap de setmana des del 16 de setembre fins el 15 d’octubre. Els punts d’observació disposaran d’informadors i material òptic des de trenc d’alba fins a les 11 hores i de 17 hores fins al vespre. Així mateix, els guies intèrprets acreditats del Parc Natural de l’Alt Pirineu faran l’acompanyament, de manera exclusiva i en grups reduïts, per a viure l’experiència amb intensitat i seguretat. Es poden consultar les empreses acreditades a la web guiespnaltpirineu.cat. Un servei de vigilància vetllarà perquè no s’hi realitzin activitats guiades d’observació de brama sense autorització.

A la Reserva Nacional de Caça de Boumort hi haurà un punt d’informació al Mirador de Fites que estarà operatiu els dies 16, 17, 23, 24, 25 i 30 de setembre, i 1, 7, 8, 12, 23, 14, i 15 d’octubre. L’accés és lliure i gratuït.

L’horari d’atenció al públic en aquest punt serà durant el mes de setembre de vuit del matí a vuit de la tarda, excepte els dies 17 i 25, que estarà obert de 8 a 14 hores. A l’octubre també estarà obert de 8 a 20 hores, menys el dia 15 que serà de 8 a 14 hores.

D’altra banda, s’ha habilitat del 15 de setembre al 15 d’octubre una zona reservada exclusivament per a visites guiades amb empreses autoritzades.