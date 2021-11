Obligacions dels sortejos i concursos en xarxes socials

Cada dia és més freqüent veure concursos i sortejos promocionals en les xarxes socials. Per a les empreses i entitats suposa una forma fàcil d’arribar a moltes persones alhora que incrementen les vendes, fidelitzen clients, tenen més visites en el web i li donen als seus productes una major visibilitat.

Per a fer-ho disposen de múltiples plataformes (entre les quals es troben a tall d’exemple EasyPromo o SocialTools) i han de complir la normativa que imposa la xarxa social (per exemple Facebook no permet que s’obligui a donar likes o etiquetar a ningú com a requisit per a participar en un sorteig). Però a més, han de definir unes bases i condicions legals, en les què s’han d’incloure necessàriament les següents dades:

Un apartat d’ acceptació de les bases .

. Telèfon o manera de contactar amb l’organitzador en cas de necessitar-ho.

Consentiment del participant, tant pel que fa als drets de protecció de dades com de cessió de drets d’imatge.

Definir clarament el premi , així com quants guanyadors hi haurà per categoria (en cas d’existir-ne més d’un).

, així com quants guanyadors hi haurà per categoria (en cas d’existir-ne més d’un). Aclarir si és un concurs o un sorteig (es diferencien en què en el primer, el guanyador és el millor de tots els que es presenten segons el que es requereixi; en el segon cas, el premi s’atorga de manera aleatòria).

Mecànica del sorteig (si és necessari donar un like, compartir una foto, etiquetar amics, promocionar el producte o l’empresa en la storie d’Instagram…)

(si és necessari donar un like, compartir una foto, etiquetar amics, promocionar el producte o l’empresa en la storie d’Instagram…) Requisits dels participants (localització, edat…).

Entitat organitzadora i logo.

Termini de participació.

Desvincular a la xarxa social (Facebook, Instagram, Twitter…) del concurs/sorteig.

Especificar l’ àmbit territorial al qual s’estén la promoció.

al qual s’estén la promoció. Etc.

Finalment cal no oblidar que aquests sortejos i concursos comparteixen implicacions tributàries que no tothom compleix, ja que quan aquests concursos (queden exclosos els sorteigs) tinguin una finalitat publicitària o promocional (que sol ser gairebé sempre), estan subjectes a Espanya a la Llei sobre Activitats del Joc, i per tant, a un gravamen del 10% del valor total del premi en el mercat, sent el responsable de liquidar-lo l’organitzador, emplenant el model 685 d’hisenda.

Però a més si el valor del premi supera els 300 euros (sigui en efectiu o espècie), a més haurà de tribular en l’IRPF a raó d’un 19%, i el perceptor incloure’l en la seva declaració de la renda. L’organitzador a més, haurà de, en el moment del lliurament del premi, retenir l’Iva corresponent.

Per tant, per a evitar pagar, haurà de fer-se un sorteig i no un concurs, i que l’import del premi no superi en cap cas els 300 euros.