Objectiu: plantar 54 milions d’arbres a l’Àfrica Subsahariana

Una acció de l’organització Trees For The Future té l’objectiu de crear un mur verd per frenar la desertització de l’Àfrica Subsahariana, una de les zones més castigades del món, ajudant els agricultors locals a plantar arbres, crear horts i millorar la seva qualitat de vida. L’objectiu per al 2021 és plantar 54 milions d’arbres.

Pel 2030, planegen superar els mil milions d’arbres plantats en aquesta zona. Per a participar en aquesta iniciativa tan sols cal entrar al web de la campanya i fer clic al botó ‘Vull participar-hi!’ o utilitzar el hashtag #Rollwithgreen en xarxes socials i automàticament Smoking® plantarà un arbre en nom de l’usuari.

El paper més ecològic

La sostenibilitat i el respecte a l’entorn estan molt presents en l’ADN de Smoking®. La marca utilitza únicament resina natural d’acàcies africanes -acàcia Senegal- a l’engomat dels seus papers, sense afegir cap tipus d’additiu o colorant. El compromís per la sostenibilitat de Smoking® està avalat pel certificat FSC® que garanteix que la marca contribueix a protegir els recursos forestals més importants del món, i certifica utilitzar pasta de cel·lulosa de fusta procedent de boscos i plantacions gestionats seguint estrictes estàndards internacionals de sostenibilitat.

D’aquesta manera es preserva la diversitat biològica i beneficia les vides de les poblacions i els treballadors locals, assegurant al mateix temps la seva viabilitat econòmica. D’altra banda, el segell TREE FREE que incorporen algunes de les seves referències, certifica que per a l’elaboració dels seus papers no s’ha talat cap arbre ja que s’elaboren a partir de fibres tèxtils.

Amb gairebé 100 anys d’història, Smoking® és actualment una de les marques líders del mercat mundial de llibrets de paper de fumar. A més, és una de les empreses espanyoles que més exporta, (85% del seu volum) i es comercialitza en els 5 continents i en més de 100 països de tot el món. Smoking® és una marca de la companyia Miquel i Costas * Miquel, que ocupa una posició de lideratge nacional i internacional en la fabricació de papers especials de baix gramatge.

Per Ecoticias