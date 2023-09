Objectiu hidratació: Després de l’estiu calma la set de la teva pell

Una dona amb la pell ben hidratada (Montibello)

Tot i que algunes afortunades encara prendran el sol durant algunes setmanes més, amb la tornada a la normalitat moltes deixaran de fer-ho i s’enfrontaran a les conseqüències que l’astre rei ha deixat en la seva pell. La principal de totes elles és la deshidratació. Les conseqüències més comunes acostumen a ser un aspecte apagat, tibantor –sobretot després del bany o la dutxa– i l’aparició d’escates. Per sort, és una situació temporal, si se li proporcionen a la pell les cures que precisa.

El primer que has de tenir en compte és que la deshidratació pot afectar a qualsevol mena de pell, fins i tot si és grassa. I és que moltes vegades confonem la pell deshidratada amb la pell seca, però no són el mateix. La primera és una condició transitòria i reversible que es produeix per la falta d’aigua en l’epidermis, la qual cosa altera la funció de barrera de la pell. En canvi, la pell seca és un tipus de pell que manca principalment de components grassos i acostuma a tenir una causa genètica.





La importància de mantenir la hidratació

Les cèl·lules de la nostra pell compten amb un mecanisme natural d’hidratació que la manté en perfectes condicions i la protegeix dels agents externs. Si aquest mecanisme es veu afectat, la quantitat d’aigua disminueix i es produeix la deshidratació. Existeixen diverses causes per les quals pot succeir: ambientals (com la radiació solar a l’estiu o el fred a l’hivern), emocionals (com l’estrès o el cansament), determinats fàrmacs o productes cosmètics molt agressius.

Ara, després de les vacances i les llargues jornades d’exposició solar, és el moment de retornar-li a la pell la hidratació perduda: equilibrar els nivells d’aigua i enfortir la funció de barrera protectora. Per a això, a més d’utilitzar cremes hidratants adaptades al teu tipus de pell, és important que beguis almenys 2 litres d’aigua al dia i portis una bona alimentació. Així mateix, no oblidis continuar utilitzant protecció solar en el teu dia a dia.

Finalment, de forma setmanal realitza una suau exfoliació a la pell. Això et permetrà eliminar les impureses i les cèl·lules mortes de la pell, deixant-la molt més receptiva per a absorbir els principis actius que li aplicaràs a continuació. A més, t’ajudarà a prolongar el bronzejat.





Per bellezactiva.com