Obesitat infantil, factor de risc per a diabetis en adults

Un nen amb obesitat (iStock)

L’obesitat infantil és l'”epidèmia del segle XXI”, i a l’Estat espanyol, de manera destacada, perquè és el tercer país d’Europa amb major prevalença de sobrepès i el quart en obesitat en nens i adolescents. Les causes són múltiples, però també les seves conseqüències. Els menors obesos tenen més risc de complicacions, com a hipertensió arterial, alteracions en el metabolisme, o problemes psicològics. I també tenen una major probabilitat d’obesitat, mort prematura, càncer… i diabetis quan siguin adults.

L’obesitat es defineix com l’acumulació excessiva de greix corporal de pes i afecta molts infants. Els números de la malaltia crònica no transmissible més freqüent a aquestes edats són molt preocupants: El 40,6% dels nens i nenes de 6 a 9 anys té excés de pes: el 23, 3% sobrepès i el 17,3%, obesitat. La prevalença de l’obesitat en menors de 25 anys ha augmentat des del 2000 entre un 3% i un 5% en funció del grup d’edat, segons l’Estudi Nutricional de la Població Espanyola.

Així, els menors amb obesitat tenen més risc de complicacions a curt termini, com a alteracions en el metabolisme lipídic, hipertensió arterial, hipertròfia ventricular esquerra, resistència a la insulina, diabetis mellitus tipus 2, síndrome metabòlica, problemes respiratoris, problemes dermatològics, fetge gras no alcohòlic, colecistitis, litiasi biliar, pancreatitis, síndrome d’ovari poliquístic… En resum, l’obesitat infantil provoca que hi hagi nens amb malalties d’adults.

Però també, apunten les pediatres, l’obesitat infantil s’associa en l’edat adulta amb una major probabilitat d’obesitat (80%), mort prematura (sobretot per esdeveniments cardiovasculars), càncer i discapacitat.

Un estudi recent associa l’obesitat infantil amb la diabetis, la malaltia crònica que es presenta quan el pàncrees no secreta suficient insulina, o quan l’organisme no utilitza eficaçment la que produeix.





Per Consumer/eroski.com