Obertura del Debat General de la 78a sessió de l’Assemblea General de l’ONU

A la dreta, Xavier Espot i, al seu costat, Imma Tor (SFGA)

En la segona jornada de treball de la 78a Assemblea General, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit a la recepció oferta pel secretari general de les Nacions Unides als caps de delegació dels països participants en aquest fòrum internacional d’alt nivell que té lloc a la seu de les Nacions Unides, a Nova York. Espot i la ministra d’Afers Exterior, Imma Tor, han participat en l’acte d’obertura del Debat General de la 78a sessió de l’Assemblea General.

Trobades bilaterals amb Àustria, Alemanya, República Dominicana i Aràbia Saudita

Xavier Espot ha tingut l’oportunitat de traslladar al ministre d’Afers Exteriors d’Àustria, Alexander Schalember, el punt de l’agenda europea per a l’assoliment d’un Acord d’associació. També han tractat temàtiques bilaterals d’interès comú. En aquest sentit, han refermat la voluntat d’impulsar un Conveni per a evitar la doble imposició (CDI).

El cap de Govern també s’ha reunit amb el president de la República Dominicana, amb qui ha fet balanç de la Secretaria Pro Tempore d’aquest país a la Conferència Iberoamericana. Tots dos mandataris han fet seguiment dels compromisos adquirits per la Comunitat en la XXVIII Cimera de Caps d’Estat i de Govern alineats amb els compromisos d’implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Finalment, aquest matí de dimarts, a Nova York, Xavier Espot, ha tractat amb el ministre de Turisme d’Aràbia Saudita, Ahmed Al Khateeb, la cooperació establerta amb aquest país en l’àmbit del turisme i el comerç.

Per la seva part, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit amb el secretari d’Estat d’Afers Exteriors d’Alemanya, Tobias Linder, a qui ha traslladat el treball negociador amb Europa per a assolir un Acord d’associació que permeti a Andorra participar en el mercat interior europeu. En la trobada de treball també han acordat iniciar les converses per a impulsar un Conveni de no doble imposició entre Andorra i Alemanya.