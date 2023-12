Obertura de la convocatòria dels ajuts andorrans a projectes europeus Poctefa 2023

La dotació global de la convocatòria és de 100.000 euros (SFGA)

La recerca i la innovació són elements imprescindibles per a enfortir la base científica i tecnològica d’un país, alhora que impulsen i milloren el seu desenvolupament social i econòmic i el fan més resilient. A més, la cooperació transfronterera en aquests àmbits contribueix a respondre als reptes locals i regionals actuals i futurs. Per aquest motiu, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha obert la convocatòria per a demanar els ajuts andorrans del 2023 per als projectes europeus engegats en el marc del Programa INTERREG VI-A Espanya-França-Andorra (Poctefa) 2021-2027.

L’objectiu dels ajuts és finançar l’activitat de les entitats andorranes que estiguin treballant un projecte transfronterer vinculat a la recerca i que estigui emmarcat en el Poctefa. La dotació global de la convocatòria és de 100.000 euros i aquest import es distribuirà entre els diferents projectes concursants. El període de sol·licitud comença el dia 28 de desembre del 2023 i finalitza el dia 22 de març del 2024 (ambdós inclosos).

El Poctefa 2021-2027 és un programa europeu de cooperació territorial creat per a fomentar el desenvolupament del territori fronterer entre aquests tres països que, alhora, ajuda a disminuir les diferències de desenvolupament del territori, a unir forces tot afavorint el desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrat de les regions que el formen.