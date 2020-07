Oberts els ajuts per a la mobilitat dels estudiants universitaris de l’Alt Pirineu

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGUAR) del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha obert aquest dimecres la convocatòria de subvencions per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès en què algun dels seus membres està matriculat en una universitat del sistema universitari català en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut (curs 2019-2020).

L’Agència és un instrument de la Generalitat de Catalunya per donar servei i suport a les persones i a les institucions que constitueixen el sistema universitari i de recerca a Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 21 d’agost. La mobilitat s’entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar.

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell ofereix ajut en la tramitació de la beca, al telèfon 973 35 56 08, al WhatsApp 607 866 902 o al correu electrònic alturgell@oficinajove.cat.