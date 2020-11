Obertes les preinscripcions per als cursos d’actualització d’eines laborals i per esdevenir emprenedors

El Centre de Formació al Llarg de la Vida del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior informa de l’obertura del procés de preinscripció per participar en els dos cursos organitzats per millorar les competències en eines laborals i per a poder esdevenir emprenedors. Ambdues formacions tenen una durada de 30 hores i es realitzaran al Centre de Formació d’Aixovall.

Així, el primer curs, LAB01: Actualització d’eines laborals s’ha dissenyat amb l’objectiu d’ajudar a les persones que vulguin millorar el seu currículum i adquirir les competències necessàries per tal de millorar professionalment.

En segon lloc, el curs EMP01: Com esdevenir persones emprenedores té com a objectiu oferir eines d’emprenedoria i de marc econòmic i empresarial a les persones que estan valorant desenvolupar una idea de negoci i que volen adquirir els coneixements suficients per tal de poder-la fer realitat.

Les preinscripcions es poden realitzar al web www.cfa.educand.ad fins el 26 de novembre del 2020, i en cas de dubte, es pot trucar al telèfon 741465 (de les 14h00 a les 21h30), o bé al correu electrònic cflv@educand.ad.

Els cursos es realitzaran simultàniament des del dilluns 30 de novembre al dijous 17 de desembre, entre les 18.30 hores i les 21.30 hores.