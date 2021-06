Obertes les preinscripcions per al curs 2019-2020 del Centre de Formació d’Adults de la Seu d’Urgell

El Centre de Formació d’Adults (CFA) de la Seu d’Urgell té obertes les preinscripcions per al curs 2020-2021 fins al pròxim 29 de juny. El servei del Departament d’Ensenyament de la Generalitat oferirà un any més una variada oferta de cursos gratuïts, tant per a millorar els coneixements dels seus usuaris com per a ajudar a obtenir títols i certificats oficials reconeguts en concursos públics i oposicions.

Un dels elements principals d’aquesta oferta és novament el dels idiomes en l’àmbit bàsic. Així, aquest nou curs s’ofereix cursos d’anglès i francès (nivells A1 i A2) i també de català i castellà (nivells A1, A2 i B1). En noves tecnologies, el CFA també permet obtenir els certificats Competic 1, 2 i 3. A més a més, s’hi pot fer la preparació per al títol de Graduat en Educació Secundària, en modalitat presencial al centre o a distància, a l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

La informació de totes les activitats proposades i la manera de preinscriure’s es pot trobar a les instal·lacions del CFA, al carrer Capdevila 31 de la Seu, o bé al telèfon 973 36 06 04 i al web cfalaseu.cat.