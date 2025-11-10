Obertes les inscripcions per al VI Concurs d’aparadors i decoració de Nadal d’Encamp i del Pas de la Casa

El Comú d’Encamp obre, a partir d’aquest dilluns, les inscripcions per a participar en la sisena edició del Concurs d’aparadors i decoració de Nadal d’Encamp i el Pas de la Casa, en el qual es premiaran les millors decoracions d’establiments comercials, hotelers, de restauració i edificis i xalets. El conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat que “la participació del sector comercial, de la restauració i de l’hoteleria és clau per a mantenir viva la nostra parròquia durant el Nadal”.
Per la seva part, la consellera de Turisme, Verònica Solsona, ha afegit que “aquesta iniciativa no només contribueix a projectar una imatge atractiva per als visitants en una de les èpoques amb més afluència de l’any, sinó que també afavoreix que els mateixos encampadans gaudeixin de l’ambient festiu i apostin pel consum de proximitat”.
El concurs està adreçat a tot el teixit comercial i empresarial de la parròquia, amb l’objectiu de fomentar la participació activa dels establiments en la creació d’un ambient nadalenc atractiu i acollidor, contribuint així a embellir els carrers d’Encamp i del Pas de la Casa durant les festes.
Les inscripcions es poden realitzar a les oficines de Turisme d’Encamp o del Pas de la Casa fins a l’1 de desembre de 2025. Es pot descarregar la butlleta d’inscripció aquí.
Com en l’edició anterior, tots els participants rebran una corona decorativa de Nadal amb el distintiu del concurs, que haurà d’estar exposada en un lloc visible durant tot el període de participació, comprès entre l’1 de desembre de 2025 i el 6 de gener de 2026. Durant aquestes dates, la decoració haurà d’estar visible al públic per tal de poder ser valorada pel jurat.
Sis categories amb premis entre 150 i 450 euros
Els participants quedaran dividits en sis categories per a cadascuna de les viles: Encamp i el Pas de la Casa. El jurat valorarà les propostes entre els dies 5 i 9 de desembre de 2025, tenint en compte aspectes com la creativitat, la composició, l’harmonia i l’adequació a l’entorn. També es valorarà de manera especial la incorporació de motius eco-sostenibles, com ara l’ús de materials reciclats. Els criteris generals de valoració es basaran en el disseny i l’originalitat de la proposta, la qualitat de la il·luminació, preferentment sostenible, el foment dels valors locals, la quantitat i la tipologia dels materials reciclats utilitzats, així com el contingut didàctic o de sensibilització del projecte.
Amb la voluntat d’afavorir la innovació i la creativitat, els guanyadors d’edicions anteriors no podran optar als mateixos premis si no presenten una decoració amb modificacions substancials respecte a anys anteriors.
Com a novetat, el Comú podrà proposar un dels establiments inscrits per a participar com “Millor Aparador de Nadal”, reconeixement que atorga la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra en el marc de la Festa del Comerç d’Andorra 2025.
Pel que fa als premis, les categories 1, 2 i 3 estaran dotades amb 450 euros per al primer premi i 300 euros per al segon premi, mentre que les categories 4, 5 i 6 comptaran amb un premi de 250 euros per al primer classificat i 150 euros per al segon.
Les bases completes del concurs es poden consultar aquí. Per a més informació es pot contactar amb el departament de Turisme i Reactivació Econòmica al +376 731 000 o a través de reactivacio@encamp.ad.