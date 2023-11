Obertes les inscripcions per al Taller d’emprenedors 2024

La ministra Marsol amb els participants en un dels Tallers d’emprenedors (SFGA)

El Govern ja ha obert el termini d’inscripcions per al Taller d’emprenedors 2024, una iniciativa gratuïta que té per objectiu la creació de noves empreses al país, tot oferint noves oportunitats de negoci i d’ocupació. També es vol potenciar el desenvolupament de projectes empresarials d’alt valor afegit, així com iniciatives emprenedores amb un impacte social més signifi­catiu i, especialment, els negocis que apostin més per la innovació.

El Taller d’emprenedors té el suport de la Universitat d’Andorra (UdA), que posa a la disposició dels emprenedors la infraestructura necessària per al desenvolupament d’aquesta iniciativa. Durant el desenvolupament del Taller s’oferiran gratuïtament sessions formatives que dotaran els emprenedors dels coneixements i les competències necessàries per a poder crear i gestionar una empresa amb èxit. El Govern d’Andorra premiarà els tres millors plans d’empresa desenvolupats durant aquesta edició del Taller, i també donarà un premi al “projecte més innovador”.

En fi­nalitzar el període formatiu del Taller d’emprenedors, els participants hauran elaborat el seu propi pla d’empresa, que els servirà de base teòrica per a muntar el seu negoci real. Com a novetat, s’oferirà un servei d’acompanyament als emprenedors que hagin elaborat el seu pla d’empresa al Taller i que, tot seguit, vulguin començar els tràmits per a crear l’empresa.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, posava en relleu a final de juny, durant l’entrega de guardons de la 23a edició, la contribució al llarg dels anys del Taller d’emprenedors, al qual han pres part més de 300 participants d’ençà de la seva posada en marxa el 1999 i del qual han reeixit un centenar de projectes empresarials.

Les places són limitades i el període d’inscripció estarà obert fins al 22 de desembre. Les formacions es concentraran en el període entre l’11 de gener i el 27 de juny del 2024, amb sessions presencials obligatòries a la Universitat d’Andorra, els dijous de 16 a 19 hores. Els formularis d’inscripció són a www.emprenedors.ad.