Obertes les inscripcions per al 25è Concurs d’aparadors de Nadal

Els establiments interessats ja poden inscriure’s per a participar al 25è Concurs d’aparadors de Nadal. Les inscripcions s’han de fer arribar a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis abans del 12 de desembre. Hi poden participar tots els establiments d’Andorra que tinguin aparador a peu de carrer i el motiu fonamental de la decoració i de l’ambientació ha de ser el Nadal. El títol és de creativitat lliure.

Els establiments hauran de romandre decorats del 12 de desembre del 2022 al 6 de gener del 2023. Pel que fa al jurat, estarà integrat per un representant del Club de Màrqueting, un representant d’Andorra Sostenible, un representant de l’àrea de Comerç, Competència i Consum del Govern d’Andorra; un tècnic de prestigi reconegut, un representant de la Cambra i el secretari del jurat.

La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per a fer-ho. El veredicte serà inapel·lable. El jurat es reserva la facultat de variar el nombre dels premis, com també la possibilitat de declarar-los deserts. Les visites del jurat s’efectuaran entre el 15 i el 16 de desembre. Els establiments participants hauran de tenir els aparadors visibles i il·luminats fins al tancament de la botiga.

El jurat es basarà en:

l’Originalitat

l´Impacte Comercial

la Qualitat Artística

l’Aparador més Sostenible.

la temàtica “Unicef: Reimaginem un món millor per als infants” amb l’harmonia cromàtica del color blau.

El veredicte es farà públic el dimarts 17 de gener del 2023, a les 20h, al Centre de congressos d’Andorra la Vella, en format presencial.

Les inscripcions:

Són gratuïtes i s’han de formalitzar, mitjançant la butlleta a la Secretaria de la Cambra, C/ Prat de la Creu, núm. 8, d’Andorra la Vella (telèfon 809292, fax 809293, mail: stella@ccis.ad), abans del 12 de desembre del 2022. En el moment de la inscripció es donarà un distintiu que s’haurà de col·locar obligatòriament als aparadors concursants.

Els establiments participants han d’enviar per mail una fotografia del seu aparador abans de les 12h del dia 12 de desembre del 2022, a l’adreça stella@ccis.ad.

Els establiments que no enviïn la seva fotografia abans de la data límit, no entraran en concurs.

Els premis:

PREMIS ALS MILLORS APARADORS DE NADAL

(Tots els guanyadors rebran una fotografia de l’aparador i un diploma).

PREMI AL MILLOR APARADOR DEL PRINCIPAT

1 inscripció gratuïta (despeses de desplaçament i d’estada incloses) al proper Retail Tour a una ciutat Europea de referència.

ACCÈSSIT

1 forfet d’esquí de temporada, per gentilesa d’Ski Andorra.

PREMIS TEMÀTICS a l’Originalitat, a l’Impacte Comercial, a la Qualitat Artística i a l’Aparador més Sostenible

1 abonament doble per a la temporada de teatre de la primavera 2023 organitzada pel Comú d’Andorra la Vella.

1 entrada doble per a qualsevol de les obres de la temporada de teatre de la primavera 2023 organitzada pel Comú de Sant Julià de Lòria.

PREMI ESPECIAL concedit per Andorra Sostenible per a l’aparador que guanyi el premi temàtic a l’Aparador més Sostenible.

1 panera de productes ecològics i de proximitat

PREMI ESPECIAL per a l’aparador que guanyi el premi temàtic Unicef: “Per a cada infant tots els drets” amb l’harmonia cromàtica del color blau.

1 pack de productes Unicef.

Obsequi per a tots els participants