Obertes les inscripcions per a les activitats esportives per a qualsevol edat del Comú d’Encamp

El Comú d’Encamp ha obert les inscripcions per a les activitats esportives amb un complet programa per a infants, joves, adults i gent gran que començaran a partir del 28 de setembre.

El conseller de Joventut, Esports i Via Pública, Xavier Fernàndez ha celebrat que “es puguin reiniciar les activitats esportives tot i les moltes mesures de seguretat que haurem d’aplicar entre tots” i ha volgut “agrair als clubs i associacions de la parròquia l’esforç que han realitzat per adaptar-se a la nova situació” així com les aportacions realitzades en la reunió realitzada fa una setmana entre el Departament d’Esports i totes les entitats per explicar-los el funcionament i l’aplicació dels protocols de seguretat.

Xavier Fernàndez ha explicat que “s’aplicarà una bonificació del 30% en la inscripció a aquelles persones que estiguessin inscrites en una activitat el curs 2019-2020 i que per motius del confinament per l’emergència sanitària es van haver de cancel·lar”

Els infants i joves de la vila d’Encamp podran gaudir d’activitats aquàtiques, com l’escola de natació, el club de natació, waterpolo, a les que s’hi sumen les arts marcials, on es pot escollir entre taekwondo, judo, karate i kung-fu, una àmplia oferta d’esports col·lectius amb futbol, futsal, i vòlei, i d’altres esports individuals com la gimnàstica rítmica i la gimnàstica artística, la psicomotricitat infantil (baby-gym), el tir amb arc, la dansa esportiva i com a novetat d’aquesta temporada s’inicia l’activitat de curses i modelisme slot “scalextric” i les escoles de pàdel i tennis.

Pel que fa als infants i joves del Pas de la Casa podran accedir a diferents activitats, com l’escola de natació, el futsal, ioga i com a novetat d’aquesta temporada s’inicia psicomotricitat (Baby gym) i l’activitat de multiesports (bàsquet, pàdel, badminton, hoquei i handbol).

Pel que fa als adults, a Encamp podran triar entre activitats aquàtiques amb natació per a adults o manteniment aquàtic. També hi haurà els clubs d’arts marcials amb les activitats de kung-fu, sanda i taekwondo i els col·lectius amb vòlei i bàsquet. S’inclou també esports de raqueta com pàdel i tennis.

La gent gran d’Encamp, comptarà amb la possibilitat de realitzar activitats aquàtiques de manteniment.

Els preus de les activitats serà per a infants i joves de 163 € per realitzar una activitat, de 307 € si se’n realitzen dues, i de 220 € cada activitat a partir de la tercera inscripció. Les activitats que realitzen una sessió a la setmana el preu serà de 83 €.

S’aplicarà un 10% de descompte per als titulars del Carnet Jove i els socis del Club Piolet i un 20% de descompte per al segon germà/na. No es poden acumular els descomptes i el carnet de soci és gratuït.

Els preu per a les activitats d’adults serà per una activitat sent socis de 113,40 €/trimestre, i en el cas de no ser socis, de 138,40 €/trimestre. Es podran beneficiar d’un 10% de descompte els titulars del Carnet Jove. Per a les activitats de gent gran el preu serà de 10,40 €/trimestre.

Les places estan limitades en funció de les capacitats màximes dels espais per motius de prevenció per la COVID19 i s’aplicaran diferents mesures de prevenció d’acord amb cada tipologia d’activitat.

Activitats Dirigides

A banda de les activitats esportives, el Comú d’Encamp també posa a disposició dels usuaris dels centres esportius un calendari d’activitats dirigides que començarà el 5 d’octubre.

Per participar a les activitats dirigides serà necessari reservar la plaça per a cada sessió a través de l’aplicació disponible al web del comú d’Encamp o bé trucant al tel.732 700 (Encamp) – 755 111 (El Pas de la Casa).

Catàleg i Inscripcions On-line

Totes les activitats es poden consultar al catàleg digital, i les inscripcions es poden realitzar on-line en el següent enllaç.