Obertes les inscripcions per a les activitats de Pasqua d’Escaldes-Engordany

Com cada any, el departament d’Esports del Comú d’Escaldes-Engordany organitza activitats per a infants i joves d’entre 6 a 14 anys per gaudir d’unes vacances de Pasqua divertides i diferents.

Les inscripcions es poden fer des de dilluns 28 de març fins al 30 de març, de forma online a www.comuescaldes.deporsite.net i presencials a partir de dijous 31 de març fins dimecres 6 d’abril al secretariat d’Esports del Prat del Roure de 8:00 h a 17:00 h i divendres de 8:00 h a 15:00 h.

Pel que fa al servei de menjador, el Comú d’Escaldes-Engordany oferirà un menú únic per a tots els usuaris. Es comunicarà amb antelació a les famílies i només es faran excepcions en el cas d’infants o bé joves que tinguin al·lèrgies/intoleràncies alimentàries acreditades per un certificat mèdic. Les famílies podran portar diàriament el dinar dels seus fills alhora que comença el servei de menjador. El Comú declina qualsevol responsabilitat en el cas que es produeixi alguna incidència amb aquests àpats.

D’altra banda, les inscripcions de les vacances escolars de Pasqua als Espais Lleure seran del dilluns 28 a les 8.00 h al dimecres el 6 d’abril a les 16.00 h o fins que s’exhaureixin les places (places limitades). El dilluns 28 de març es reserva per a infants inscrits a l’Espai Lleure durant el curs 21-22, del dimecres 30 de març al 3 diumenge 3 d’abril per infants censats a Escaldes-Engordany i els infants d’altres parròquies s’hauran de posar en contacte amb els Espais Lleure per tal d’inscriure’s en llista d’espera.