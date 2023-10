Obertes les inscripcions per a la Transfronterera 2023

Cartell de la Travessa Transfronterera 2023

Ja estan obertes les inscripcions per a participar a la Travessa Trasfronterera, que uneix Sant Julià de Lòria amb la Seu d’Urgell. Les places són limitades i tothom que hi vulgui prendre part ha d’inscriure’s per Internet abans del 27 d’octubre.

L’edició 2023 proposa dos recorreguts, de 20,6 quilòmetres i 14,6 quilòmetres. La prova llarga sortirà des de Sant Julià de Lòria i arribarà a la Seu d’Urgell passant per Aixirivall, Auvinyà, Juberri, Arcavell i Calvinyà. La cursa curta unirà el Coma Bella amb Juberri, Arcavell, Calvinyà i la capital de l’Alt Urgell.

L’edat mínima de participació és de 16 anys per al circuit llarg i de 12 per al curt. El preu del dorsal és manté a 15 euros.

La Travessa Transfronterera és una iniciativa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Comú de Sant Julià de Lòria. L’edició passada hi van participar 101 persones.