Obertes les inscripcions per a la Marató de Boumort, penúltima prova del Cadí Circuit Fer

Segueixen obertes les inscripcions per a la 6a Marató de Boumort, que es durà a terme el 29 d’octubre amb sortida i arribada a Organyà. El tràmit es pot fer a a través del formulari obert al web del Cadí Circuit Fer, del qual enguany és la penúltima prova puntuable.

La cita de Boumort és l’única prova del Circuit Fer amb format de marató de muntanya i la que té un recorregut més llarg: 45 km, amb un desnivell positiu de 2.120 metres. Des d’Organyà (556 m.), els participants pugen per la Font Bordonera (755), Montanisell (1.125) i el pas de Finestres (1.525). Després fan un breu descens abans d’afrontar l’ascensió fins a Boumort (2.077 m.). Des del punt més alt, es comença un descens que passa per Prat Muntaner (1.835), Anell (935), Cabó (735) i el Vilar (715) fins a arribar a la meta, novament a Organyà. En total hi ha 10 avituallaments.

La Marató de Boumort, però, inclou tres modalitats més. La Mitja Marató (23 km i un D+ de 1.230 metres), que té com a punt més alt el pas de Finestres, des d’on ja es comença el descens en direcció Anell i Cabó. Una opció encara més assequible és la cursa d’11 km, amb 390 metres de D+, que també es pot fer en format de caminada. Finalment, per a les categories inferiors hi ha la Petit Boumort (4 km i un D+ de 150 m.).