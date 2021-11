Obertes les inscripcions pel dinar de Nadal de la gent gran que organitza Encamp

El Departament de Cultura i Afers Socials del Comú d’Encamp recupera el dinar de Nadal per a la gent gran. A causa de la pandèmia, l’any passat no es va poder fer l’activitat, i enguany s’ha reprès amb la voluntat de seguir completant el programa de lleure que desenvolupa la corporació encampadana per a aquest col·lectiu.

L’esdeveniment tindrà lloc el 15 de desembre, a les 13 hores, a la Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

El menú tindrà un preu de 6 euros i constarà d’un primer plat, crema de ceps amb raviolis de formatge d’Andorra, un segon, llata a baixa temperatura dels Ramaders d’Andorra amb trumfes del país, i postres, terrina de formatge de la casa Raubert amb mango. El menú inclou aigua, vi, cava, cafè o infusió, torrons i neules.

Les places per assistir-hi són limitades, per tant, cal fer una inscripció prèvia a la Valireta, trucant al +376 731 670 o per Whatsapp al +376 653 200. La data màxima per inscriure’s és el 10 de desembre.