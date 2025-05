Obertes les inscripcions del campus natura de Ràmio per a infants i joves d’entre 8 a 14 anys

Ràmio torna a agafar vida amb l’arribada del bon temps (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza, novament, una nova edició del campus natura de Ràmio, una proposta educativa adreçada a infants i joves d’entre 8 a 14 anys, que tindrà lloc a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. L’objectiu és oferir una experiència enriquidora que combina natura, cultura i aventura en una setmana de convivència, descobriment i diversió a l’aire lliure.

Durant els dies de campus, els participants exploraran la flora i fauna autòctones i aprendran sobre els antics oficis tradicionals que es practicaven a la vall, com la siderúrgia. Entre les activitats programades destaca una visita a la Farga per a conèixer de prop com es treballava el ferro, així com caminades interpretatives, excursions, jocs de pistes i activitats de descoberta del territori. A les nits l’experiència continuarà amb l’observació d’estrelles, el reconeixement de constel·lacions, contes de muntanya i vetllades al voltant del foc que permetran connectar amb les llegendes i històries del país. Tot plegat, amb l’acompanyament d’un equip de guies de muntanya, educadors ambientals i monitors especialitzats, que vetllaran per la seguretat i l’aprenentatge dels participants.

El campus natura de Ràmio es durà a terme de juliol a setembre per torns d’una setmana. Així, els participants de 8 a 11 anys podran assistir als campaments del 14 al 18 de juliol, del 28 de juliol a l’1 d’agost i de l’1 al 5 de setembre. Els joves de 12 a 14 anys ho podran fer del 21 al 24 de juliol i del 18 al 22 d’agost. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web del Comú: www.e-e.ad.