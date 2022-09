Obertes les inscripcions de l’espai d’art i l’escola de música de la Llanterna a Escaldes

Aquest dilluns 12 de setembre s’obren les inscripcions a l’espai d’art i l’escola de música d’Escaldes-Engordany, activitats artístiques que s’imparteixen a l’edifici de la Llanterna. Les inscripcions per a les classes d’infants i d’adults es poden fer al Servei de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany.

L’inici de curs serà el dilluns 19 de setembre. Com en els darrers anys, per a facilitar l’accés fins al centre social i recreatiu de Fiter i Rossell la Llanterna, els infants disposaran d’un bus llançadora gratuït a partir del mes d’octubre amb sortides des del Parc de la Mola a les 17.15 hores, 17.45 hores, 18.15 hores i 18.45 hores i des de Fiter i Rossell a les 17.30 hores, 18 hores, 18.30 hores, i 19 hores.

Pel que fa a l’oferta formativa, l’espai d’art disposa de classes d’arts plàstiques per a infants. Els horaris són els dilluns de 17.30 a 19 hores; els dimecres de 17.30 a 19 hores; i els dijous de 17.30 a 19 hores. El preu per trimestre és de 63,70 euros.

Quant a les tècniques d’art per a adults, s’ofereixen classes de pintura i modelatge. Els horaris són els dimarts de 16 a 20.30 hores; els dimecres de 10.30 a 13 hores; i els dijous de 10.30 a 13 hores o de 15 a 17.30 hores. El preu per trimestre per a dues hores per setmana és de 121,30 euros i per a tres hores per setmana de 151,65 euros.

Escola de música

En el cas de l’escola de música, s’imparteixen dos instruments, piano i guitarra, amb classes adreçades a infants i adults. Per als infants hi ha diferents nivells. De 4 a 5 anys hi ha la introducció a la música. Es tracta de 45 minuts a la setmana d’introducció a la música mitjançant el llenguatge musical amb activitats lúdiques i jocs. El preu mensual és de 35,40 euros.

Els infants de 6 a 7 anys poden accedir a iniciació a la música. Una hora a la setmana d’iniciació a la música mitjançant el llenguatge musical i 30 minuts de guitarra o piano en parelles. El preu mensual és de 55,60 euros.

Per als infants de 8 a 10 anys s’ofereix una hora a la setmana de llenguatge musical i 30 minuts de pràctica de l’instrument, de forma individual el piano i la guitarra en parelles o individual. El preu mensual de guitarra en parelles és de 60,65 euros el primer any (30 minuts) i de 70,75 euros el segon any (45 minuts). Pel que fa el preu mensual de guitarra individual i el de piano és de 80,90 euros.

En el cas dels infants d’11 a 13 anys, tenen 45 minuts a la setmana de llenguatge musical i 45 minuts de pràctica de l’instrument, de forma individual el piano i la guitarra en parelles o individual. Els preus són els mateixos que per al nivell anterior.

Per l’últim, per als infants de 14 a 18 anys s’ofereixen classes de 45 minuts a la setmana de llenguatge musical i 45 minuts de pràctica de l’instrument, de forma individual el piano i la guitarra en parelles o individual també amb els mateixos preus.

Per als adults s’ofereixen classes de guitarra en parelles d’una hora a la setmana, amb llenguatge musical aplicat a l’instrument. El preu mensual és de 80,90 euros.

Taller tèxtil i de vidre

El Comú d’Escaldes-Engordany també ofereix el taller tèxtil i de vidre. L’activitat té lloc al passeig del Valira, s/n (Caldea). Per a les persones adultes, les classes de macramé, tapís, teixit i punta al coixí tenen un preu per trimestre de 76,85 euros (1h 30 per setmana), 141,55 euros (3h per setmana), 210,30 euros (4h 30 per setmana), i 274 euros (6 h per setmana). Per al taller de vidre el preu és de 118,30 euros (1h 30 per setmana), 232,55 euros (3h per setmana), i 314,40 euros (4h 30 per setmana).

El taller tèxtil i de vidre també programa classes d’iniciació a la tècnica del tapís i el macramé per a joves de 8 a 17 anys. Tenen lloc els dimecres 18 a 19.30 hores, i el preu per trimestre és de 57,65 euros. Les inscripcions estan obertes al Taller Tèxtil i de Vidre d’Escaldes-Engordany. Per a més informació es pot trucar al 890 890.