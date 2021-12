Obertes les inscripcions al programa juvenil Work and Holiday per treballar al Canadà

La segona convocatòria per participar en el programa Work and Holiday (feina i vacances) entre el Principat d’Andorra i el Canadà, ja estan obertes segons informa el ministeri d’Afers Exteriors. Es tracta d’un projecte que va iniciar-se l’any passat i que ofereix l’oportunitat als joves andorrans de viatjar al Canadà i a la inversa, amb l’objectiu de conèixer el país i poder treballar-hi.

El programa busca promoure i facilitar l’accés dels joves a l’oportunitat que suposa aprofundir en la comprensió de la cultura, societat i llengües de l’altre país gràcies a una experiència de viatge, treball i vida a l’estranger. Per poder participar-hi, els candidats han de ser de nacionalitat andorrana o canadenca i tenir entre 18 i 30 anys en el moment de la sol·licitud. Les places s’atorguen per ordre d’inscripció.

Els nacionals andorrans que vulguin formar part d’aquesta segona edició del programa Work and Holiday s’han d’inscriure a l’enllaç següent: https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/eic.html.

Si compleixen tots els requisits i obtenen una plaça, rebran una carta de presentació i tindran un any per desplaçar-se al Canadà i activar el seu visat Work and Holiday. Un cop aquest estigui activat, tindrà una vigència d’un any per residir i treballar al país nord-americà.

Paral·lelament, els nacionals canadencs que estiguin interessants en el programa Work and Holiday a Andorra podran apuntar-s’hi a partir del 7 de gener del 2022 a través d’aquest enllaç: https://www.exteriors.ad/ca/work-and-holiday-canada.

Per a qualsevol precisió o consulta, els interessats poden dirigir-se al Ministeri d’Afers Exteriors a través del número +376 875 704 o del correu electrònic consulars@govern.ad.