Obertes les inscripcions al Festival Camina Pirineus Alt Urgell

L’Alt Urgell s’estrena a la sisena edició dels Festivals de Senderisme dels Pirineus amb cinc activitats relacionades amb la descoberta del paisatge i el patrimoni cultural de la comarca. Les inscripcions al Camina Pirineus, que es durà a terme del 23 al 27 de juny, ja es poden dur a terme a través d’Internet.

El programa inclou el 23 de juny la descoberta de les Falles d’Alàs. La ruta guiada sortirà des de la font d’Alàs i resseguirà la pista del camí del cementiri, que s’enllaça amb senders tradicionals fins a l’ermita de la Mare de Déu de les Peces. Aquest serà l’indret on s’encendrà el far de les noves falles.

D’altra banda, el 24 de juny hi ha prevista una ruta guiada d’Estamariu a Bescaran. En el recorregut es descobriran feixes, ponts i paisatges sorprenents, a més de l’església de Sant Martí.

El 25 de juny serà el torn de la ruta del pont d’Arsèguel a Pont de Bar. La passejada per la riba del Segre resseguirà el camí de Sant Jaume, des del pont Arsèguel a Pont de Bar, on es farà la visita al Museu de la Vinya i el Vi.

Ja el 26 de juny, el Camina Pirineus proposa una ruta circular per Calbinyà, Anserall i Sant Esteve del Pont. El recorregut sortirà des de la Seu i passarà pel mirador del Pla de les Forques, Calbinyà i Anserall, on es durà a terme una visita guiada a Sant Serni de Tavèrnoles. L’activitat continuarà per Sant Esteve del Pont i farà la darrera parada a la Torre de Solsona.

Finalment, el 27 de juny s’ha programat la ruta dels arbres monumentals de Cava. Es tracta d’un itinerari circular que permet visitar arbres singulars per les seves dimensions: el Pi gros de l’Orri i el Pi de cinc branques de l’Orri.

Activitats gratuïtes

En l’edició d’enguany les activitats són gratuïtes per a l’usuari. El guiatge serà finançat per Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. El programa complet es pot consultar a la web del Consell Comarcal, a l’apartat específic del Festival de senderisme de Camina Pirineus Alt Urgell o bé a les oficines de turisme de l’Alt Urgell.

La proposta forma part de les accions de promoció i posicionament del projecte Camina Pirineus, una xarxa de senders a la carta i una eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell, que s’emmarca en el PO FEDER Catalunya 2014-2020.