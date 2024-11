Obertes les convocatòries per la beca Fulbright 2026-2027 i per a estudiar al Collège d’Europe el curs 2025-2026

S’obre la convocatòria de la beca Fulbright per al curs acadèmic 2026-2027 (SFGA)

El Govern ha aprovat, durant la seva sessió setmanal del Consell de Ministres, l’obertura de la convocatòria de la beca Fulbright per al curs acadèmic 2026-2027, així com de la beca Collège d’Europe per al curs 2025-2026.

Convocatòria beca Fulbright

Es tracta d’una beca educativa destinada a titulats superiors que volen continuar els estudis de postgrau de nivell màster o doctorat en una institució d’ensenyament superior dels Estats Units d’Amèrica. La beca és d’un import màxim de 79.900 dòlars en concepte de matrícula, assignació mensual, desplaçament i despeses extraordinàries d’establiment.

Els sol·licitants han de complir les condicions establertes a les bases de la convocatòria de beques del programa Fulbright; qualsevol incompliment serà motiu d’exclusió. Les bases es poden recollir al Comitè Bilateral Fulbright, al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, o descarregar al web https://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts/beques-fulbright.

El termini de presentació de les sol·licituds comença el 21 de novembre de 2024 i finalitza el 25 d’abril de 2025, a les 14.30 hores. Els sol·licitants han de lliurar tota la documentació exigida tant en paper com en format digital. La documentació en format físic s’ha d’adreçar al Comitè Bilateral Fulbright, Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. Mentre que la documentació digital s’ha d’enviar en un sol arxiu en format PDF a fulbrightandorra@govern.ad.

La col·laboració entre els governs d’Andorra i dels Estats Units sobre aquest programa d’intercanvi va signar-se el 2000 i va entrar en vigor el 22 de febrer de 2001. Actualment, el comitè bilateral Fulbright Andorra té una oferta dividida en dos grans eixos. El primer engloba les beques Fulbright (la convocatòria de les quals s’ha anunciat aquesta setmana) i el programa Susi Summer (adreçat a docents de segona ensenyança, formació professional, batxillerat i tècnics del ministeri perquè facin una formació intensiva de sis setmanes durant l’estiu al país nord-americà). El segon eix és el programa que s’ofereix als ciutadans estatunidencs perquè vinguin al Principat com a assistents de conversa de llengua anglesa al sistema educatiu andorrà: se n’ofereixen cinc cada any per la durada d’un curs acadèmic.





Convocatòria beca Collège d’Europe

La beca està destinada a nacionals andorrans que volen cursar una formació oficial de nivell màster en dret, economia, política o relacions internacionals al campus de Bruges (Bèlgica) o d’estudis europeus interdisciplinaris al campus de Natolin (Polònia).

Per a optar a la beca, les persones interessades han d’enviar la sol·licitud en línia a través de la web http://www.coleurope.eu. A més cal que enviïn una còpia d’aquesta sol·licitud juntament amb una carta de motivació que expliqui per què volen fer aquests estudis, la titulació acadèmica a la qual aspiren, el seu objectiu de desenvolupament personal i professional i altres elements que considerin d’interès, per correu electrònic al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

El termini per a presentar la sol·licitud comença l’endemà de la publicació de l’edicte d’obertura de la convocatòria al BOPA i finalitza el 8 de gener de 2025.

El Collège d’Europe farà una primera tria dels candidats andorrans aptes i no aptes, i en cas que hi hagi més d’un candidat apte el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats resoldrà a qui acorda la beca del Govern en funció dels criteris següents: nivell de la titulació, perfil acadèmic, experiència en l’àmbit de la titulació i interès per a Andorra.

Per a més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (+376 743300 / ensenyament.superior@govern.ad) o bé amb l’Ambaixada del Principat d’Andorra al Regne de Bèlgica (rue Froissart, 95, 1004 Bruxelles; tel.: +32 2 513 28 06 – a/e: Ambaixada_Belgica@govern.ad).

El Collège d’Europe és una institució d’ensenyament superior de prestigi que ofereix diversos estudis. La beca és d’un import de 29.000 euros i s’emmarca en l’acord que el Govern té amb aquest centre des de l’any 1998 i ha afegit que dona continuïtat a la política de l’Executiu de promoure els ajuts d’excel·lència acadèmica i els estudis europeus.