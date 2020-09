Oberta una segona convocatòria per sol·licitar ajuts per a persones a l’atur o ERTO per la Covid-19

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obre una segona convocatòria per als ajuts adreçats a persones que es trobin en situació d’atur o ERTO a causa de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Aquesta nova convocatòria s’inicia avui dimarts 1 de setembre i s’allargarà fins el pròxim dia 14.

Aquest és un ajut que s’estableix en forma de targetes-moneder que es podran utilitzar només en comerços de la Seu d’Urgell. La mesura beneficia, per un costat, a les persones de la ciutat que han vist alterada la seva situació laboral a causa de la pandèmia, i alhora, es contribueix a dinamitzar l’economia local.

Els ajuts estan adreçats a persones empadronades a la Seu d’Urgell i s’estableixen els següents imports:

– Persones que s’hagin quedat a l’atur i no rebin cap prestació: l’ajut serà de 400 €.

– Persones que s’hagin quedat a l’atur i rebin una prestació d’atur: l’ajut serà de 250 €.

– Persones que treballin a empreses de la ciutat o comarca i hagin patit un ERTO: l’ajut serà de 100 €.

Per tal de sol·licitar l’ajut cal omplir el formulari telemàtic disponible al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/ajuts-i-subvencions/sol-licitud-dajuts-per-a-persones-en-situacio-datur-o-ertos-i-per-a-reavitalitzar-el-consum-local-afectat-per-la-crisi-de-la-covid19/sol-licitud-de-lajud-per-a-persones-en-situacio-datur-o-ertos-i-per-a-reavitalitzar-el-consum-local-afectat-per-la-crisi-de-la-covid19

Amb la sol·licitud cal adjuntar una digitalització del document d’identificació i el document justificatiu d’acomiadament, d’acabament de contracte o d’ERTO. Les persones que no puguin demanar aquest ajut telemàticament ho podran fer de manera presencial demanant però abans cita prèvia trucant al 973 351511. Cal recordar que aquests ajuts es van obrir en primera convocatòria del 20 de juliol al 20 d’agost.