Oberta, per primera vegada, una convocatòria d’ajuts per a fomentar paisatges agroforestals resilients a Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha obert una nova convocatòria d’ajuts, per primera vegada, per a impulsar projectes de paisatges agroforestals resilients a Catalunya. La convocatòria compta amb una dotació total de 3.000.000 d’euros per al període 2026-2028. El programa deriva de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030 (EBC2030), que identifica la creació de paisatges agroforestals més resilients com una acció transformadora per a impulsar la bioeconomia en el territori.
Tot i néixer de l’EBC2030, el programa s’emmarca també dins d’altres estratègies que comparteixen reptes similars i que han estat impulsades per la Generalitat de Catalunya, com ara l’Agenda rural de Catalunya 2030, un element clau per a planificar les polítiques d’equilibri i cohesió territorial del país; l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2030 (ESCACC30[VCÒV1]), que pretén millorar l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya i reduir-ne la vulnerabilitat per als diversos sistemes naturals, àmbits socioeconòmics i territoris de Catalunya, o l’Estratègia del patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya (ESNATURA), la qual defineix el full de ruta de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya fins al 2030, entre d’altres.
L’ajut no està pensat per a finançar actuacions directes sobre el territori, sinó per a donar eines als agents locals per a planificar, diagnosticar i definir estratègies compartides. Té com a finalitat facilitar recursos per a desenvolupar actuacions que habitualment no estan cobertes pels instruments de finançament convencionals, cosa que afavoreix, alhora, la creació d’aliances entre els diferents agents del territori.
Una resposta als grans reptes del territori rural
Els ecosistemes forestals i agrícoles tenen un paper clau en la provisió de serveis essencials, però actualment afronten reptes importants, com la pressió del canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la degradació del sòl, l’augment del risc de grans incendis forestals i la manca de relleu generacional. Aquests factors dificulten la continuïtat de les activitats productives agràries i forestals.
En aquest context, la nova convocatòria vol impulsar projectes col·laboratius orientats a fomentar la resiliència del mosaic paisatgístic català i a millorar la capacitat del territori per a afrontar pertorbacions externes, com ara els fenòmens climatològics extrems.
Una aposta pionera per a la gestió integral del territori
Un paisatge resilient és aquell que té més capacitat de mantenir l’equilibri i les funcions propis davant els canvis socials, econòmics o ambientals. En aquest sentit, els projectes que es volen impulsar aposten per un model de gestió que optimitzi els recursos naturals, els serveis ecosistèmics i l’economia local, amb la finalitat de crear espais més resistents i adaptats als nous escenaris de futur.
Per primera vegada, es presenta una proposta de gestió integral del territori basada en principis de transversalitat, alineada amb la bioeconomia i amb la gestió de la crisi ambiental global, tant pel que fa al canvi climàtic com a la biodiversitat.
Projectes pilot de Paisatges agroforestals resilients
El programa Paisatges agroforestals resilients es desenvolupa en dues fases. En la primera, s’han impulsat cinc projectes pilot en diferents àmbits territorials de Catalunya, cadascun amb característiques pròpies. Aquests projectes han permès posar a prova instruments i metodologies de treball que es podrien reproduir arreu del país. D’altra banda, en la segona fase, el programa inclou la convocatòria de subvenció per a impulsar projectes de paisatges agroforestals resilients, la qual té com a objectiu desenvolupar una gestió en el territori amb una perspectiva de paisatge multifuncional amb èmfasi en el mosaic agroforestal, que creï uns paisatges més cohesionats i més resilients davant els canvis socials, econòmics i ambientals.
Els cinc projectes pilot s’han implementat a Soriguera (Pallars Sobirà), Terres de l’Ebre, Vall de Camprodon, Vall de Carme i Cerdanya. Els quatre primers han disposat d’un pressupost aproximat de 600.000 euros, procedents dels fons europeus Next Generation EU, amb els quals s’han executat algunes de les actuacions identificades a través de Forestal Catalana. Tots cinc projectes han comptat amb el suport tècnic i científic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
Taller de paisatges agroforestals resilients
El passat 3 de febrer, el Palau Robert, a Barcelona, va acollir el primer taller d’una sèrie de jornades, aquesta primera oberta al públic general, concebudes com un espai públic i obert adreçat a les persones interessades a presentar un projecte a l’ajut de paisatges agroforestals resilients. La sessió tenia com a finalitat oferir orientació a les possibles persones sol·licitants i futures beneficiàries, amb l’objectiu d’ajudar-les a definir el seu projecte i elaborar la memòria de la manera més adequada.
Durant la sessió es van presentar els conceptes i definicions bàsics dels paisatges agroforestals resilients, així com el procés de recopilació de dades i la modelització, a càrrec del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). També s’hi van exposar exemples d’iniciatives col·laboratives de bioeconomia impulsades en el territori català, presentats per l’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA).
Projectes col·laboratius i generació de coneixement
La convocatòria vol impulsar processos de dinamització territorial basats en la col·laboració entre actors diversos. Aquests models de cogestió transversal disposaran de temps i eines per a identificar els principals reptes del seu territori, fer diagnosis basades en la ciència i construir una visió de futur compartida envers la resiliència del paisatge.
Condicions de la convocatòria
La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 16 de març. Cada projecte pot optar a un finançament màxim de 200.000 euros, amb una subvenció que pot cobrir fins al 80% del pressupost elegible.
Aquesta convocatòria està en consonància amb les polítiques europees i catalanes en matèria de transició verda, adaptació als efectes del canvi climàtic i planificació integrada del territori, i impulsa projectes orientats a reforçar l’estat dels ecosistemes, la continuïtat ecològica i la viabilitat sostenible de les activitats agrícoles i forestals.