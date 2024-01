Oberta la nova convocatòria dels Ajuts Leader per a projectes rurals de l’Alt Urgell i la Cerdanya

Cartell anunciant la convocatòria dels ajuts Leader a l’Alt Urgell i Cerdanya

El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya té oberta actualment la nova convocatòria dels ajuts Leader per a aquest any 2024, adreçat a empreses i negocis d’aquestes comarques. El termini per a presentar-hi sol·licituds de subvenció va començar just abans de Nadal, el 21 desembre, i les persones interessades encara tenen temps de presentar la seva sol·licitud fins dissabte de la setmana entrant, 20 de gener.

L’objectiu principal dels Leader és, un any més “el foment de la diversificació econòmica de les zones rurals”. Així, es prioritza “el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació i a la creació d’ocupació”, tal com estableixen les bases. També contribueixen a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari. S’hi poden presentar persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades, i la tramitació s’ha de fer per via telemàtica. Les bases reguladores es poden consultar en un apartat específic del web del Consorci: www.cauc.cat.

Dins el programa de RàdioSeu ‘Fem Empresa’, aquest dijous, la gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font, ha detallat que aquesta convocatòria obre un nou període dels Leader, un canvi que la Unió Europea estableix aproximadament cada set anys. Això ha implicat que s’ha hagut de tornar a fer la selecció de quins són els Grups Leader de Catalunya que poden entrar en els ajuts, que ara són un total d’onze; entre ells, els de la Noguera, la Garrotxa i la Ribera d’Ebre, per a esmentar-ne alguns. Per això, el CAUC ja va preparar la seva estratègia al 2022 i aquest any passat s’ha assegurat la nova selecció, que s’ha d’allargar fins l’any 2029 si es compleixen les previsions.

Per aquesta nova convocatòria, el pressupost de què es disposa és de més de 520.000 euros. Tot i ser una xifra una mica inferior a la de l’any passat, quan es va arribar als 600.000, Font fa un balanç positiu dels darrers anys perquè amb aquests incentius “s’ha aconseguit aixecar molta inversió” tant a l’Alt Urgell com a la Cerdanya, tenint en compte que el Leader finança una part dels projectes i la resta ho han d’assumir les persones i empreses sol·licitants.

A més a més, la tècnica urgellenca destaca que la línia de suport ha permès tant la implantació de noves empreses com la consolidació i modernització de companyies ja existents al territori, ja sigui per a millores, reformes o ampliacions de línies de producció. En aquest sentit, la responsable del CAUC remarca que el Leader va adreçat específicament a petites i mitjanes empreses (Pimes) i, això, facilita que hi accedeixin autònoms o empreses amb pocs treballadors, que és el model econòmic predominant a la zona i que sense un ajut com aquest els seria difícil accedir a d’altres línies de suport.





Perfil divers de sol·licitants

Justament, pel que fa al perfil d’empreses que accedeixen a aquest pla, o que tenen possibilitats d’entrar-hi, Mireia Font ha concretat que són força diverses. Per exemple, empreses de turisme, cases de turisme rural, hotels i també productors artesans i indústries que necessiten comprar maquinària, augmentar la producció o reforçar l’eficiència energètica, a més d’autònoms que volen obrir una botiga o comprar una màquina específica.

En la documentació comuna que cal presentar, els beneficiaris hi han de fer constar les seves dades d’identitat jurídica i una declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, entre d’altres requisits. En cas de sol·licitar ajuts per a instal·lació d’energies renovables per a autoconsum, cal presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació amb la instal·lació prevista, d’acord amb el model normalitzat que es pot descarregar de la seu electrònica de la Generalitat.