Oberta la convocatòria per a la 4a formació en prevenció i resolució de conflictes de l’OSCE

L’Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) conjuntament amb l’Oficina de les Nacions Unides per Afers del Desarmament (UNODA) obre la convocatòria del programa de formació en prevenció i resolució de conflictes mitjançant el control d’armaments, el desarmament i la no proliferació a l’àrea OSCE, que enguany celebra la 4a edició.

El programa té com a objectiu promoure la participació de joves professionals en la planificació, adopció i implementació de mesures en l’àrea politico-militar en diversos processos encaminats a la pau i la seguretat. Així, ofereix coneixements a joves professionals en control d’armaments, desarmament i no proliferació, amb un especial enfocament als instruments existents de les Nacions Unides i l’OSCE que s’hi vinculen.

El curs s’imparteix en llengua anglesa i consta de dos parts: 8 setmanes de curs en línia, que s’inicia el 24 de maig, i 1 setmana de curs presencial a Viena, durant la segona meitat del 2021 (subjecte a restriccions en funció de la situació epidemiològica).

La convocatòria està oberta preferentment a dones d’entre 22 i 32 anys d’edat. L’organització preveu la participació d’un total de 150 joves al curs en línia. D’aquestes, 50 dones seran seleccionades per assistir al curs presencial a Viena.

Els interessats tenen fins el 9 d’abril per emplenar el formulari d’inscripció en línia: https://forms.gle/dPn7AsZfFJQzEUUP8. Per més informació, es pot consultar l’enllaç següent: https://www.osce.org/event/osce-scholarship-peace-security-2021