Obert fins al 31 de març el termini per optar a ser monitor de l’Escaldes-Estiu

Les persones que vulguin participar en el concurs públic per a la contractació en règim interí de monitors per a les activitats de l’Escaldes-Estiu 2022 poden presentar la sol·licitud fins al 31 de març, a les 15 hores.

El Comú d’Escaldes-Engordany projecta incorporar aquest any 76 monitors per al torn de juliol, 77 per al torn d’agost i 47 per al torn de setembre. El Comú ha previst que les contractacions siguin ampliables fins a 87 monitors per al mes de juliol, 77 per a l’agost i 56 per al setembre en funció de l’evolució de la pandèmia.

Els interessats hauran de tenir una edat mínima de 18 anys a data 30 de juny del 2022 i es poden descarregar gratuïtament els requisits i bases de la convocatòria des del web www.e-e.ad o recollir aquesta documentació al Servei de Tràmits del Comú (Casa Comuna, planta baixa, telèfon 890 890).

Cal recordar que el Comú d’Escaldes-Engordany també va convocar un concurs públic per a la contractació en règim interí de monitors per a l’Escola de Neu 2022, amb caràcter d’urgència, atès que l’Escola es preveu celebrar de l’1 al 4 de març de 2022.

Les monitores i monitors hauran de tenir una edat mínima de 18 anys a data 28 de febrer del 2022. Les persones interessades es poden descarregar gratuïtament els requisits i bases de la convocatòria des del web www.e-e.ad o recollir aquesta documentació al Servei de Tràmits del Comú (Casa Comuna, planta baixa, tel. 890 890). En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 16 de febrer de 2022, a les 15 hores.