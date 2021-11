Obert el termini per presentar-se al 34è Concurs de Contes de Nadal

El Ministeri de Cultura i Esports, a través de la Biblioteca Pública del Govern, informa que s’han fet públiques les bases del 34è Concurs de Contes de Nadal. El concurs és d’àmbit nacional i està obert a totes les edats, incloses en quatre categories a partir dels 8 anys. Els concursants han de presentar un conte curt relacionat amb el Nadal. Poden fer-ho presencialment o per correu electrònic.

El termini de presentació de treballs és el dia 16 de desembre a les 19.30 hores. Hi haurà dos contes premiats per categoria, els primers premis consisteixen en viatges (amb la col·laboració de l’agència de viatges Emocions) i els finalistes rebran vals per a la compra de llibres a les llibreries d’Andorra.

Per a més informació sobre les modalitats del concurs o qualsevol altre punt, poden trucar a la biblioteca al +376 828750, per correu electrònic bibliopublica@andorra.ad o consultar les bases a la pàgina web del Ministeri de Cultura.