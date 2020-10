Obert el termini per presentar projectes per al ‘matchfunding’ Arrela’t Alt Pirineu i Aran

Des d’aquesta setmana ja es poden presentar projectes al Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran, una nova campanya de finançament col·lectiu en la qual les administracions complementen les aportacions que farà la ciutadania mitjançant el micro-mecenatge, tot aportant un euro per cada euro recaptat i multiplicant així els fons recollits. En aquesta primera edició es compta amb un finançament públic de 24.000 € per activar un màxim de 6 projectes (un per cada comarca de la regió pirinenca) que tinguin retorn social a la zona. La selecció la farà un jurat independent a partir de tots els projectes que s’hagin rebut fins al 13 de desembre, data en què finalitza la presentació de candidatures.

Per ajudar aquelles persones que han mostrat interès a presentar les seves candidatures, les darreres setmanes s’han realitzat diversos networkings que han tingut una bona afluència, segons el balanç que ha presentat aquest dimarts el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. En total, s’han interessat per la idea 93 persones, 17 de les quals van participar a la reunió virtual corresponent a l’Alt Urgell, que ha estat la tercera amb més inscripcions.

Les reunions que han despertat més interès són les del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, amb 20 persones a cadascuna (40 en total). A la sessió dedicada a l’Alta Ribagorça hi va haver 15 participants; a la de l’Aran, 11; i a la de la Cerdanya, 10. Tots els inscrits van mostrar el seu interès en conèixer més aquesta iniciativa i aprendre a explicar millor el seu projecte.

Sessió networking

Posteriorment, dissabte passat dia 17 va tenir lloc la sessió de networking Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran, on es van reunir emprenedors i emprenedores de les sis comarques de la regió. Aquesta activitat estava dividida en dues parts. A la primera, amb 60 participants, es va explicar com impulsar una campanya de micro-mecenatge. I a la segona, els 40 participants que hi havia van fer un taller per començar a parlar sobre com organitzar la seva campanya.

Ara ja és el moment que totes les persones interessades presentin el seu projecte. Per fer-ho, han d’enviar una sol·licitud juntament amb una memòria (que es podrà trobar el model a la pàgina web) abans del 13 de desembre. Després, entre el 14 de desembre de 2020 i el 10 de gener de 2021, el jurat procedirà a la valoració i selecció dels projectes. Finalment, l’11 de gener es publicaran els resultats dels projectes seleccionats.