Obert el termini per a concórrer a les subvencions de conservació del patrimoni

Restauració d’un moble antic (Freepik)

Queda oberta la convocatòria per a concórrer a les subvencions per a l’impuls de la conservació integrada, restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural immoble, moble, documental i immaterial, per a l’any 2023.

La convocatòria va dirigida a les persones físiques i jurídiques i a les entitats privades sense finalitat de lucre. Així, les subvencions permeten contribuir econòmicament a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural.

Concerneix, majoritàriament, a obres de restauració i de rehabilitació de béns culturals immobles, accions de conservació i de restauració de béns culturals mobles, accions d’implantació de sistemes de descripció i de gestió de fons documentals i bibliogràfics, així com de conservació i restauració del patrimoni documental, i finalment, també, a la conservació i difusió del patrimoni immaterial.

En cap cas la subvenció no pot ser de més del 50% del cost de les obres o intervencions en béns immobles, i per a béns mobles, documentals, bibliogràfics i immaterials, no pot superar el 80% de la intervenció.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.etramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits de la planta baixa de l’edifici Administratiu del Govern. Les persones interessades tenen temps fins el 12 de maig per a presentar sol·licitud.