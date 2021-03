Obert el termini d’inscripcions per a les parades de Sant Jordi de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha obert avui dilluns 29 de març el termini d’inscripcions per sol·licitar una parada al passeig Joan Brudieu per a la propera Diada de Sant Jordi (divendres 23 d’abril).

Per sol·licitar una parada cal omplir un formulari telemàtic que es troba en aquest enllaç: https://tramits.laseu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/tramites/56509FFE969546F5AA9F78F0BE0D96B3.asp Les sol·licituds es poden formalitzar fins el dia 12 d’abril.

Les floristeries i les llibreries ja estan apuntades.

Sant Jordi amb mesures sanitàries

En aquesta Diada de Sant Jordi es tornaran a aplicar totes les mesures sanitàries necessàries per garantir la seguretat de l’esdeveniment. Es deixarà un espai mínim de separació de 2 metres entre les parades, es perimetrarà el recinte, es reduirà l’aforament al 50% i quedarà establert un sentit únic per a la circulació dels visitants, entre d’altres.

Cal remarcar que amb el compliment d’aquestes mesures, l’espai de què es disposarà per a la venda de llibres i flors i les parades d’entitats, associacions, fundacions o partits polítics serà inferior al d’altres anys. Per aquest motiu, es recomana que els interessats presentin la seva instància el més aviat possible.

L’horari d’obertura de les parades serà de les nou del matí a les vuit del vespre, de manera ininterrompuda. Com ja és habitual, les llibreries i floristeries es començaran a situar a partir de l’alçada de l’edifici del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i la resta de parades es posaran a continuació, baixant fins al final del passeig.