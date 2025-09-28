Obert el termini de matriculació al curs 2025-2026 de la UNED de la Seu

La UNED de la Seu d’Urgell ja té obert el termini de matriculació per al curs 2025-2026. Els tràmits per a inscriure’s es poden fer fins al 22 d’octubre, tot i que l’inici del curs acadèmic serà el 7 d’octubre. L’oferta educativa de la UNED inclou 30 graus oficials, 2 dobles graus, 21 graus combinats, el curs d’accés per a majors de 25 i 45 anys, més de 30 microtítols i d’altres formacions universitàries. Tota la informació general es pot trobar a la pàgina de la universitat: www.uned.es.
Una de les característiques pròpies de la universitat a distància és el fet de comptar amb professors tutors que orienten, guien i assessoren als estudiants. Aquestes tutories es poden dur a terme de forma presencial o en línia.
Per a més informació, cal trucar al telèfon 973 35 16 19, enviar un correu electrònic a info@seu-durgell.uned.es o anar presencialment a les oficines, ubicades a la segona planta de l’Edifici de Les Monges.