El Ministeri d’Afers Exteriors informa que l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) ha obert 22 places pel programa per a joves professionals que permetrà cobrir vàries vacants per a joves diplomats de menys de 30 anys. Les places disponibles es cobriran entre els 57 Estats membres de l’OSCE, que poden presentar un màxim de 5 candidats cadascun.

El programa té per objectiu donar als joves l’oportunitat de conèixer en profunditat l’organisme mitjançant una estada de 12 mesos: una primera part de 6 mesos central al Secretariat de l’OSCE, a Viena (del 7 de setembre del 2020 al març del 2021), i una altra part de 6 mesos a una missió de l’OSCE sobre el terreny (entre març i setembre del 2021). Els joves seleccionats podran elegir, en un ordre de preferència de l’1 al 3, el Departament al Secretariat de l’OSCE on volen fer l’estatge.

Els candidats han d’haver cursat un grau universitari en economia, finances, comptabilitat, recursos humans, estudis mediambientals, ciències socials o de l’educació, dret penal internacional, estudis sobre terrorisme, estudis sobre Àsia o Europa de l’Est o bé estudis sobre conflictes i pau. A més a més, els graduats d’acadèmies militars i policials reconegudes també són elegibles. Han de tenir un nivell d’anglès molt avançat: fluïdesa oral i escrita i capacitat de comunicar-se de manera clara i concisa. Tenir coneixements de les demés llengües de l’OSCE, i especialment de llengua russa, és un valor afegit.

Els joves que obtinguin una de les places percebran un salari de 1250 euros mensuals i de 1000 euros mensuals quan estiguin a la missió sobre el terreny. L’OSCE cobreix les despeses mèdiques i de desplaçament a Viena dels candidats. Tanmateix, els candidats seran responsables de la cobertura de les despeses d’allotjament durant el programa.

Més informació sobre la vacant: https://jobs.osce.org/vacancies/junior-professional-officer-programme-vnsecs01515

Lloc on s’ha d’enviar el formulari de candidatura, el CV i la carta de motivació en anglès: Ministeri d’Afers Exteriors ( adria_espineta@govern.ad). Termini màxim: 16 de març del 2020.