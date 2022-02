Obert el concurs per adjudicar l’explotació del bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre fins al 2029

El Consell d’Administració de Parc del Segre S.A. ha aprovat les bases per celebrar el concurs d’adjudicació de l’explotació del bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre, fins el 31.12.2029.

El Bar-Restaurant “La Terrasseta”, a dos minuts a peu del centre històric de la Seu d’Urgell, s’ubica a l’interior del recinte olímpic. És l’únic espai de restauració del Parc. A l’interior hi ha un aforament de 43 persones i a l’exterior compta amb una terrassa amb capacitat per 196 persones. En aquest espai es pot gaudir d’unes vistes privilegiades al canal d’aigües tranquil·les, a la zona del rocòdrom i a la serralada del Cadí. El Bar-Restaurant disposa d’una cuina totalment equipada i una àrea de magatzem.

El Parc Olímpic del Segre va ser construït per acollir les proves de piragüisme d’eslàlom dels Jocs Olímpics de Barcelona ’92 i és una de les principals atraccions turístiques de la Seu d’Urgell. Anualment s’hi celebren proves internacionals. Enguany comptarà amb diverses proves estatals, la Segre Cup, la Copa Pirineus i la Final de la Copa del Món a principis de setembre. A més a més, és la seu d’entrenament dels equips nacionals de piragüisme d’eslàlom i del centre de tecnificació autonòmic d’esquí de fons.

L’activitat esportiva es complementa al llarg de l’any amb diverses activitats turístiques com el ràfting, l’hydrospeed, l’open-kayak, l’escalada i el piragüisme, entre d’altres. El Parc Olímpic del Segre també acull altres esdeveniments de referència a la ciutat com l’Escanyabocs, l’arribada dels reis mags d’orient, etc. És l’espai ideal per iniciar o acabar una ruta en bicicleta o marxa nòrdica, entre d’altres.

El termini per presentar les ofertes acaba el proper dia 10 de març, tota la informació es pot trobar en el següent enllaç https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=96353763

A banda, Parc del Segre S.A. posa a disposició de les persones interessades un correu electrònic (reserves@raftingparc.cat) per tal de poder concertar una visita a les instal·lacions.