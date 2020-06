Nutricosmètics solars: descobreix els beneficis de les càpsules solars

Un dels principals preceptes de bellesa és, sense cap dubte, la prevenció. També es diu que la bellesa està a l’interior i que només portant una alimentació sana i equilibrada aconseguirem una pell en perfectes condicions. Doncs bé. En aquest article t’expliquem com prevenir els danys cel·lulars produïts pels raigs solars, com accelerar el bronzejat i com mantenir-lo durant més temps… Això sí, actuant des de l’interior i per mitjà dels nutricosmètics solars.

El temps i el sol

Tot en la vida és qüestió de temps, i en temes solars també…

– 3 segons és el temps que necessita el nostre esperit per a adaptar-se al sol i deixar-se portar pels plaers de la primavera (o l’estiu).

– 3 minuts és el temps que triguem a aplicar una crema sobre el rostre i el cos.

– 3 dies és el temps que necessita la pell per a sintetitzar la melanina que actua com a filtre natural dels raigs UV (ultraviolada).

– 10 dies és el temps que necessita la pell per a regenerar les seves defenses antioxidants i cel·lulars danyades després de les primeres exposicions. Aquestes defenses són la clau de la qualitat del bronzejat i de la resposta biològica de la pell enfront del sol.

– 21 dies és el temps que necessitem per a la regeneració completa de les cèl·lules de l’epidermis.

A la vista de totes aquestes dades la primera reflexió és: És suficient protecció la que apliquem sobre la nostra pell minuts abans d’anar a la platja? La resposta és senzilla: millor això que res, sobretot si apliquem el fotoprotector tòpic almenys 20 minuts abans del bany de sol. No obstant això gràcies a la nutricosmètica tenim la possibilitat de preparar la nostra pell per a rebre els raigs del sol.

Beneficis de la nutricosmètica solar

Com les càpsules de bellesa destinades a redensificar la pell, frenar la caiguda del cabell o reduir la cel·lulitis, les destinades a preparar la pell per al sol actuen aportant vitamines, minerals i altres principis actius que el nostre cos necessita per a actuar de la forma esperada.

Per a gaudir des del principi dels seus beneficis, és necessari començar a prendre-les entre quinze dies i un mes abans de començar amb els banys solars. No obstant això mai és tard per a començar i encara que ja hagis començat a prendre el sol, veuràs que a les poques setmanes la teva pell tindrà un aspecte més hidratat i lluminós que en altres ocasions en les quals no les havies pres.

Si ets de les persones que encara no s’han posat sota el sol, has de saber que amb aquests nutricosmètics et bronzejaràs més ràpidament, i a més el color serà més daurat i lluminós. Amb un parell de vegades o tres que vagis a la platja o la piscina després de prendre-les ja tindràs un bonic to daurat.

D’altra banda també mantindràs el bronzejat durant més temps que si no les prenguessis, i això t’ho puc assegurar perquè sóc una assídua d’aquesta mena de nutricosmètics (i d’uns altres…).

I per a concloure amb els seus beneficis, el més important, l’acció de reparació del mal cel·lular ocasionat pel sol i l’acció antioxidant perquè regula la producció de melanina. És a dir, posseeixen una acció antiedat.

Mai sense el fotoprotector tòpic

El punt més important que cal tenir en compte és que les càpsules solars en cap concepte substitueixen a l’ús de fotoprotectors tòpics, només els complementen.

Algunes propostes de nutricosmètics solars

Arkosol Intensivo, d’Arkopharma. Fotoprotector oral que neutralitza els danys solars sobre les cèl·lules cutànies, prevenint la deshidratació i la pèrdua d’elasticitat. A més estimula la síntesi de melanina, la qual cosa suposa reforçar les defenses naturals de la pell. Està formulat amb Olis de llavors de borratja, sèsam i argan, licopè (procedent del tomàquet), luteïna (procedent del clavell de l’Índia), zeaxantina (procedent del clavell de l’Índia), betacarotens i vitamines E i A, extracte de pebre negre, coure i seleni. El seu preu: 27,90€/30 perles.

Heliocare Oral, de Cantabria Labs. La seva fórmula amb Fernblock® (un actiu descobert fa 25 anys) ajuda a millorar la resistència de la pell al mal solar des de la primera presa. En combinació a la fotoprotecció tòpica, aporten una protecció homogènia i uniforme de tota la superfície corporal, arribant a zones on no podem aplicar crema (cuir cabellut, ulls, orelles, etc). Acceleren el bronzejat, gràcies al seu contingut en betacarotens. Són el complement ideal per a pells fotoenvellides, pells sensibles o aquelles que se sotmetran a períodes de llarga exposició al sol.

Autobronceador Oenobiol. Presenta una nova fórmula que proporciona un bronzejat bonic, lluminós i durador amb components naturals. Recomanat, també, per a tot tipus de pells que vulguin prolongar el bronzejat. La seva fórmula fundent a base de DHA d’origen natural i oli de llavor de raïm, ric en omega 6 i vitamina E, proporciona un bronzejat progressiu i uniforme sense sol, a més d’ingredients nutritius que aconsegueixen una pell suau, hidratada i amb una textura i perfum agradables. Suposa una solució de bellesa natural durant tot l’any. Com indiquen des de la signatura, aquestes càpsules recarreguen les reserves de carotenoides, aconseguint en 1 mes una bonica tonalitat, als 2 mesos un bronzejat daurat i el color òptim als 3 mesos. El seu preu: 35€, inclou les càpsules i el fluid autobronzejador.

Sunissime, de Lierac. Càpsules solars 30 Bronzejat Ràpid & Protecció Cel·lular Anti-Edat. Per a un bronzejat ràpid, sublim i una pell més resistent enfront del sol, prepara la pell amb les càpsules de bronzejat SUNISSIME. També es poden utilitzar tot l’any per a obtenir un efecte «bona cara» natural. Està formulat amb un concentrat antioxidant (vitamina E i seleni, contribueixen a protegir les cèl·lules contra l’estrès oxidatiu; de carotenoides (Oli de pastanaga, ß-carotens d’algues vermelles, oleoresina de tomàquet i extracte de pètal de roses de l’Índia concentrat en luteïna) i Oli d’oliva, oli de borratja i extracte de cúrcuma. El seu preu: 29€.

SunIsdin Cápsulas, d’Isdin. Nutriprotector que prepara la pell per a l’exposició solar. És un complement alimentari que reforça la defensa natural de la nostra pell. Amb VitAox Ultra, una avançada combinació d’antioxidants, carotenoides i vitamina D formulada per dermatòlegs i nutricionistes. Defensa la pell enfront del mal solar reforçant el contingut d’antioxidants i la defensa de la pell. Prevé l’envelliment prematur. Afavoreix la salut ocular i cutània: protegeix els ulls del mal solar i ajuda a prevenir la degeneració macular associada a l’edat. El seu preu: 26,55 €/30 càpsules

Per bellezactiva.com