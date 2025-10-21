Núria Garcia, nova presidenta del Tribunal de Corts

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha nomenat la magistrada Núria Garcia Val com a nova presidenta del Tribunal de Corts. Núria Garcia és Llicenciada en Dret per la Universitat de Savoie a Chambery, i DEA-Master d’Estudis Europeus a la Universitat de Grenoble. Es va col·legiar com advocada al 2004 i al 2011 va començar la seva carrera a l’Administració de Justícia com a Secretària Judicial. L’any 2012 va accedir al càrrec de Batlle, primer a Civil i menors, després a Penal, seguit d’Instrucció i al 2016 va començar a exercir com a Fiscal adjunta. El passat mes d’abril va jurar el càrrec com a magistrada.
D’acord amb al procediment a seguir per a la designació d’aquest càrrec, que marca l’article 33.2 de la Llei qualificada de la Justícia, i després de fer les consultes prèvies de tots els membres actualment adscrits al Tribunal de Corts, el Consell Superior de la Justícia ha decidit nomenar Núria Garcia Val com a nova presidenta del Tribunal de Corts en substitució d’Enric Anglada, jubilat el 30 de setembre. El nomenament és efectiu des d’avui dimarts, 21 d’octubre.