Núria Garcia, nova presidenta del Tribunal de Corts

By:
On:
In: Societat
Núria Garcia Val (CSJ)
Núria Garcia Val (CSJ)

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha nomenat la magistrada Núria Garcia Val com a nova presidenta del Tribunal de Corts. Núria Garcia és Llicenciada en Dret per la Universitat de Savoie a Chambery, i DEA-Master d’Estudis Europeus a la Universitat de Grenoble. Es va col·legiar com advocada al 2004 i al 2011 va començar la seva carrera a l’Administració de Justícia com a Secretària Judicial. L’any 2012 va accedir al càrrec de Batlle, primer a Civil i menors,  després a Penal, seguit d’Instrucció i al 2016 va començar a exercir com a Fiscal adjunta. El passat mes d’abril va jurar el càrrec com a magistrada.

D’acord amb al procediment a seguir per a la designació d’aquest càrrec, que marca l’article 33.2 de la Llei qualificada de la Justícia, i després de fer les consultes prèvies de tots els membres actualment adscrits al Tribunal de Corts, el Consell Superior de la Justícia ha decidit nomenar Núria Garcia Val com a nova presidenta del Tribunal de Corts en substitució d’Enric Anglada, jubilat el 30 de setembre. El nomenament és efectiu des d’avui dimarts, 21 d’octubre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]