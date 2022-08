Noves tecnologies per a la Casa d’Areny-Plandolit

Encarreguen un sistema audiovisual immersiu de realitat augmentada per al Museu Casa d’Areny-Plandolit, a la parròquia d’Ordino. La proposta lliga amb els punts establerts al Pla estratègic de Museus 2017-2023 amb l’objectiu d’incorporar progressivament les noves tecnologies en l’actualització de les museografies de les instal·lacions museístiques.

El Museu Casa d’Areny-Plandolit és un dels emblemes de la història del país i un espai molt visitat durant tot l’any, amb un alt nivell de satisfacció segons les enquestes realitzades regularment per l’Àrea de Museus i Monuments. El nou sistema d’hologrames està previst instal·lar-se a la zona del cap de casa, que ha estat un espai poc utilitzat en la visita que s’ofereix, atesa la seva falta d’actualització.

Els primers mesos d’enguany s’ha procedit a la neteja i el condicionament de l’espai i, seguidament, es vol completar la posada en valor d’aquesta zona concreta amb la incorporació de tècniques hologràfiques i de realitat augmentada que completin el relat de la casa de manera més innovadora i d’acord amb les tendències museístiques actuals.

L’ús d’hologrames i altres tècniques de realitat augmentada està prenent força als països veïns; per tant, oferir un producte d’aquestes característiques a la Casa d’Areny-Plandolit permetrà crear una connexió emocional entre l’usuari i el museu, actualitzar els recursos museogràfics i generar un nou pol d’atracció de visitants.

La creació, la producció i l’execució d’un sistema immersiu per al cap de casa de la Casa d’Areny-Plandolit és un projecte estratègic i, per a fer-ho realitat, és imprescindible l’expertesa, la tecnologia, els recursos i l’experiència acreditada en el camp de la creació d’hologrames i altres tècniques de realitat augmentada aplicades al món cultural, unes condicions que fan necessari que el concurs sigui internacional, ja que al país no hi ha empreses especialitzades amb l’experiència necessària i suficient per tal que el projecte previst sigui propi d’un museu i no se centri només a ser un espectacle visual.

Així, el concurs públic és internacional, amb procediment obert i modalitat d’urgència. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Els interessats poden presentar ofertes fins al 15 de setembre del 2022.