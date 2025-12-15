Noves tarifes del Túnel d’Envalira per al 2026 i renovació de la reducció tarifària per als residents i treballadors al Pas

Tal com marca l’acord amb l’empresa concessionària, s’ha aprovat la nova proposta de tarifes del túnel d’Envalira per l’any 2026. La proposta ha estat presentada per la societat concessionària d’aquesta infraestructura, Túnel d’Envalira S.A. i ha estat aprovada pel Govern. Les noves tarifes, que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2026 a les cinc classes diferents de vehicles, s’actualitzen com a resultat de l’aplicació de la fórmula de càlcul establerta en el contracte de concessió que té en compte el còmput dels índexs de preus de consum (IPC) interanuals corresponents al mes d’octubre de l’any en vigència d’Andorra, Espanya i França (2,70%, 3,10% i 0,90%, respectivament).
A més, l’Executiu també ha renovat el Conveni administratiu de reducció tarifària dels usuaris del Túnel d’Envalira que resideixen o treballen al Pas de la Casa per al període 2026-2030. Així, i de la mateixa manera que ja es feia fins ara, s’estableix una reducció del 50% de les tarifes en vigència per als residents i treballadors al Pas de la Casa; per a les empreses andorranes de transport col·lectiu de passatgers de línia regular amb parades d’origen i destí dins en territori andorrà i per a les empreses de transport de mercaderies que tinguin la radicació comercial principal al Pas de la Casa.
Seguint els càlculs explicats anteriorment, les tarifes per al peatge per al 2026 queden actualitzades de la següent manera:
|Classe
|Tipus per a usuaris
|Tipus 1 – Vehicles lleugers (vehicles + remolc)
|8,10 €
|Tipus 2 – Vehicles intermedis (furgonetes, vehicles + remolc)
|14,20 €
|Tipus – 3 Vehicles pesants i autocars
|16,30 €
|Tipus 4 – Vehicles pesants i autocars
|20,30 €
|Tipus 5 – Vehicles de 2 o 3 rodes (motos, sidecar …)
|4,80 €