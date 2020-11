Noves rebaixes als rebuts dels subministraments, ajudes al lloguer i revisió dels crèdits tous

Així, a banda de les ajudes per als lloguers de locals comercials als sectors més afectats, com els dels bars o les agències de viatges, l’Executiu treballa amb Andorra Telecom i FEDA per tornar a donar nous ajuts per a aquests subministraments i revisar les condicions per accedir als crèdits tous, segons ha destacat el ministre Portaveu, Eric Jover.

“Prenem la decisió des dels sectors públics, és a dir FEDA i Andorra Telecom, però també buscarem, com han demostrat des del primer moment, la responsabilitat per part de les altres companyies privades de subministrament elèctric perquè puguin ajudar-nos a desenvolupar aquest tipus d’ajut”, demanava també Jover.